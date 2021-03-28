【本報訊】12港人案中黃偉然家屬委託的內地律師任全牛所屬的「河南軌道律師事務所」，昨遭鄭州市司法行政機關要求「主動解散」。任向本報表示，當局行徑如土匪、流氓，相信在整頓司法之名下，全國維權律師也將面對黑暗打壓；另一位因12港人案遭吊銷律師執照的盧思位昨遭禁止赴北京。

任全牛上個月被當局吊銷律師執照，他擔任合夥人的軌道律師事務所需要新增一名合夥人才符合內地相關法規。該事務所多次申請新增合夥人，但一直不獲當局受理。至昨日，鄭州市律師協會劉姓副會長到軌道律師事務所，聲稱受市司法行政機關委託，前來轉達司法部意見，要求軌道事務所餘下四名律師轉到其他事務所，軌道事務所要解散，並威脅如不配合，事務所將因逾期未足法定合夥人數目不能運作，律師最終因超過法定期限無人接收會被吊銷執照。

盧思位禁離成都

任全牛表示，當局對事務所繼續打壓是意料之內，但沒想到速度這麼快。他指法律上事務所的遭遇可說與自己無關，「但情感上很有關係，所以想公諸於眾」。他批評當局的行為完全違法，因據法律規定事務所完全可以增補合夥人來替代自己以繼續運作，但事實上當局卻不允許他們增加合夥人，他形容這種行徑完全是典型的土匪、流氓式威脅。

對於未來，任全牛表示會就被吊銷執照一案，以覆議、訴訟方式堅持走法律維權之路。他指出，內地官方現正推行司法整頓，相信下一步會是對全國有限的維權律師出手，「都會難逃惡運，這是很悲哀的一個事情」。

至於另一名助12港人的盧思位表示，他原本昨晚7點10分乘HU7548由成都飛往北京，但昨午約12點遭國保禁止他離開成都，並警告一旦去機場，會對他採取響應措施。