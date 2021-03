高牆隔阻的自由,年月也不能蠶食;牆外讀者心中深處,始終記憶年月裏每個被囚手足,痛惜之中,大家更深盼在這艱難年月裏,能彼此把沉重轉化為力。

來鴻送暖的讀者不少自爆已一把年紀,他們特別為年輕人而心痛。七旬夫婦說看着袁嘉蔚長大,「見證着妳的成長、進步及越來越堅強」,並早視對方為女兒一樣;新東選民無悔給AY投以支持一票,還有岑敖暉的師兄,多謝他們的理想和努力為老一輩帶來希望。不同的祝願也不忘提醒眾人,要留有用之軀,才能為一點真理、一個理想,繼續發夢,永遠尋覓。

【看妳親筆揮春,想起親切笑容】

嘉蔚:

我們看着妳長大。

在過去的日子,我們一直很留意妳的工作及日常生活。見證着妳的成長、進步及越來越堅強、越來越有信心及充滿理想,我們都替妳十分開心。我們非常感謝妳為香港人付出的努力。我們早已視妳為我們的女兒。

我們很喜歡看妳在YouTube的短片。妳較早前穿上紅色旗袍影的照片我們也很喜歡──妳好靚。大家都同意善良的人一定是最美麗的。

最近一次見到妳,在銅鑼灣「奔墟」。妳替我們畫了一幅「連X豬」和「香港X油」的揮春。妳的書法相比很多書法家也絕不遜色!

這揮春現時在我們家中的廳。我們每天見到揮春時都會想起妳,及妳親切的笑容。妳現時的情況,我們感同身受!

妳及其他人為我們、為香港人所做的事,全部都是為香港人及我們的下一代所作出的努力。妳們絕對冇錯!我們非常感激,亦想向妳作出最崇高的敬意。

妳絕對不是「小孤女」。妳是我們的好女兒,妳是香港最出色的女兒!

一對七十幾歲的夫婦

【卑微的人民,不平則鳴】

【將運動力量建基於義】

楊岳橋:

你離開立法會嘅時候,我問你:「香港仲有無希望?」你無答,因為你覺得:「從政者要人感到希望」,就算覺得絕望都唔好宣之於口(至少由你把口)。臨去警署報到前,我再問你點?你都係答:「Shall be fine, in whatever way.」唔知你X答定真心,但都欣賞你即使好大機會坐監,你都保持住從政者嘅態度。

早前讀到Margaret《正義與人生》一文嘅時候又諗起你,佢話:「如果都靠希望才能奮鬥下去,那麼一個政治運動就很容易成為施壓的對象,對方目的是以壓力磨滅你的希望⋯⋯將運動的力量建基於『義』之上,那麼運動的力量就不會因外在因素而消滅了。」

無,其實寫咁多都係想話,你已經做得好好,你哋都做得好好。上年見到成班官仔骨骨議員,由以往唇槍舌劍去到真係行出主席台做抗爭,比我認知中嘅你哋都行前咗好大步。一定會有人質疑未夠好㗎喇~咁咪有則改之無則加勉囉!

平時成日mean你,估唔到你入咗去先喺呢度(寫給47人的家書)寫兩句真心話。

Btw,我到而家都無後悔2016年補選嗰陣投咗一票畀你。

新東選民

【為下一代堅持奮鬥】

Dear all fighters,

I know that things won’t be easy inside but I still hope that you all are good and well. I don’t know what I can do to make things better for you all but I hope this letter can bring us all together and let you feel that you are not alone and we will always support you.

I came to Hong Kong when I was little with my family hoping that we could live in a place where we could feel free air and justice. In fact, we had all these until the recent years. I have no ideas why all these happened but I am sure that none of us have prepared for this. The place we know is not the same anymore and this really makes me scared.

As a mother with two children, the situation in Hong Kong really blows up my mind and drives me crazy. Whenever I read reports about unjust trials and families get separated because of this, my heart sinks and worries rush to my mind and tears well my eyes. But we have to fight on as we do it not just for ourselves but the many generations after us. We have to hold on to this as this is the only hope we have. Even though we don’t know one another, I still hope your worries can be shared with us.

In the year of 1989, I learnt that freedom is not free and that is why we have to stand up for our right. The road may be long and winding but if we stand together, we can get through it. United we stand, divided we fall!

Love

A Hongkonger

【你們的努力為老一輩帶來希望】

岑敖暉師弟,

本人已是一位已從社會服務界退(休)下來的社工。打從二零一四年起,一直有留意師弟你及其他理念相近年輕人積極投身社會的消息。是你們的理想和努力為我們老一輩帶來不少希望,期待社會的轉變及見證更好社會的降臨。所以,在最近一次投票活動中,我和家人都把手上的票投了給你。可惜,頑石不點頭!建制毫不珍惜充滿理想的一代精英,更要活生生把香港這個家粗暴地壓回到本人初踏入社會的舊日子。心中暗想,在未來一段日子裏投票已跟我無關了。以後,我只能以手中的金錢,甚至用腳來投票!

最近,得悉你牆內近況,不單精神狀況良好,而且鬥志堅強,我急忙草擬此信,向師弟你表達支持和感謝。東拉西扯一堆,望師弟你能理解,為的是送上簡單的祝願,衷心祝願你能好好保重身體,一定要留有用之軀!

祝一切安好

師兄

二零二一年三月