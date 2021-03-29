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女警涉索名牌折扣 官裁定表證成立5月裁決

41分鐘前
被告女警李倩華
(蘋果日報)

隸屬油尖區刑事調查隊的偵緝女警調查⼀宗詐騙案期間，涉嫌接連向報案⼈及嫌疑⼈索折扣價買名牌。涉案女警及兩名報案⼈被控受審。暫委裁判官許肇强今裁定所有控罪均表證成立。三名被告選擇不作供，亦不傳召辯方證人。控辯雙方將以書面提交結案陳詞，案件押後至5月21日裁決。

三名被告為女警李倩華（29歲）、Gucci⾹港獨家經銷商部⾨經理梁慧嘉（46歲）及珠寶公司⽂員庄澳琳（32歲）。

李倩華被控四項公職⼈員索取利益罪及⼀項公職⼈員接受利益罪，控罪指她於2017至2018年間，分別向另外兩名被告、另⼀名報案⼈⿈姍姍，以及嫌疑⼈莊思敏索取名牌產品折扣利益，分別購買⼀個Chanel⼿袋、⼀個Celine⼿袋、⼀對Gucci波鞋、Nicholas & Bears產品及收受⼀對⽿環。

兩名報案人被告則涉嫌以折扣價向李提供名牌產品，各被控向公職⼈員提供利益罪。

受查的女商人莊思敏早前供稱，她在警署錄口供期間，李問她是否可⽤折扣價購買名牌⼿袋，又揚⾔若她於⼀個⽉內還款，便不會提出起訴，表明：「畀緊機會你。」辯方盤問女商人時則指，兩人僅是在警署內「閒談」。

【案件編號：WKCC1323/20】

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李倩華公職⼈員索取利益名牌折扣
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