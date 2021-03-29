說起在倫敦東北方的諾福郡（Norfolk），應該怎樣形容？這個地方歷史悠久，曾經有羅馬人駐紮碉堡，相對民風比較膘悍，有一支遠近聞名的諾域治足球隊（Norwich City）。我覺得諾福郡像英國的赤柱，如果倫敦是港島，而倫敦的西敏治是中環。

You see what I mean，我想不需要再詳細解釋這個八九成準確的譬喻。

英國的民風處處是不同的。正如中國蘇杭的女子與嗜食火窩的四川辣妹有異，而湖南姑娘，據說也與南京和北京的不一樣。

諾福的英國女孩，許多年前我曾經略交過手。她名叫Philippa，是我讀的寄宿學校附近的一家女子Grammar School的領袖生。

那一年我們學校舉行Ball（舞會）。Philippa的女校應邀前來。我們在學校的Canteen相識。她一頭棕色短髪，告訴我喜歡打網球。她是第一個向我表達奧運會不應該分性別的女中豪傑。那時候我覺得荒謬。

Philippa的父親在諾福郡做警司，母親離婚，與一個砌磚的工匠同居。Philippa每個月回到她父親住的諾維治（Norwich）探望。她還是Norwich City足球隊的忠實球迷。

聽了這種種嗜好，我略一皺眉頭。她問：What’s wrong？我說沒有關係。

Philippa對於我比較Aggressive，因為她說想與亞洲男孩子做朋友。我記得在一個周末，我先去倫敦探望親戚，然後與她相約在Liverpool Street車站，她與我一起乘火車回鄉。

火車向東北方向行走。她開始在火車裡介紹諾福郡的一切，包括英女皇喬治五世逝世的Sandringham Palace。

她帶我去她的家。她做警司的父親Frank，對於亞洲人比較冷漢。當他知道我來自香港，便告訴我他在香港，有一兩個英國警司好朋友。那天Frank盡地主之宜，駕車到Sandringham 帶我參觀。父女講到佐治五世，發生了一點爭論：Philippa強調反對皇室的存在，她認為這座皇宮就是皇室不勞而獲、坐擁民脂民膏的反映。而父親Frank卻是很堅定的保守主義者。他一面說：如果沒有皇室和他代表的一切，你這位香港來的同學也不會來到英國讀書。

我隱約明白他們父女的代溝，但不便表達，也不知說甚麼好。Frank帶我們到酒吧吃普通的英國餐：Steak and kidney pie、薯仔和一小碟青豆。Frank叫了一杯酒，不斷追問我：「不再是英國屬土了，你們香港人懷念英女皇嗎？」我看見Philippa用眼睛瞪着我。我說：「Yes」，然後感到Philippa在桌底下踢了我一腳。

回到她家裏，Philippa與我在客房裡長談。她說不喜歡父親，不只因為政治立場，因為他先有外遇而拋棄了家庭。說到激動處，她緊握拳頭，猛地擂在牆壁上，說了一句「Fxxk」。

那是我第一次聽到一個鬼妹在我面前爆粗。Above all（尤其是），我知道我不太成熟的政見令她感到失望，隱隱地，我覺得她不可能與我發展下去。

回到學校之後，我們電郵和通過電話，以後她告訴我考到了諾福郡的East Anglia大學讀文學，她首選修女性主義，包括十八世紀末的Jane Austen，一直到維多利亞時代的Lady Browning，然後她想研究The Suffragette，即女性平權投票運動與一百年女性文學的關係。

最後一次，在倫敦見到她，她主動擁抱了我，我見到她似目泛淚光。

疫情期間，我在家中看Netflix，見到最新的一集The Crown。英女皇在肯雅蜜月期間，聽到她父親在Sandringham Palace逝世的消息，片中的皇宮大門，正是多年前Frank帶着我們參觀時走進去的地方。這時我想起Philippa想起她那夜猛擊的一拳。她今日在那裏呢？不知道會不會成為哈里王子和Meghan的國際後援會Norfolk郡分會的總幹事？

而在Netflix片集的銀幕上，桑定咸皇宮的牆堞依舊，那邊正在lockdown。有太多事情，過了20年，我們才會真正的明白：政治、友誼、以及在政治和友誼之間，那一株過早在太多的夾縫中從無機會成長而夭折的情愛的萌芽。

作者陳思銘，九歲負笈英國，十四年後畢業歸來；如今身在港，心也在港，但思想始終停留在彼邦。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！