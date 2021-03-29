建制派議員多次提倡學校安裝閉路電視監察教師授課，據悉，教育局曾致電多間學校詢問安裝安裝閉路電視情況。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒繼撰文，力斥將CCTV引進課室，如同將政治矛盾直接帶進課室，同時令教育專業淪為外行領導內行；質疑全程監察後「又由誰去裁決教師教學有沒有問題」，指有關方面將社會問題全歸咎學校，令今日教師這身份已成為「原罪」。

黃謂儒指教育局副局長蔡若蓮，是前線老師及校長出身，理應更清楚學界的擔憂，以及實際課堂運作：老師豈會只站在黑板前授課，面對鏡頭解說，同時按學生需要趨前個別輔助；然而，若CCTV鏡頭隨着老師走，同步也錄下學生言行，令學生在監察下害怕「犯錯、出醜、嘗試」，甚至視為「權威的欺壓」，影響原本課堂融洽的師生互動關係，打擊學習成效。

黃續指，監管CCTV的程序、尺度，甚至跟進投訴流程、怎遵守《個人資料（私隱）條例》等亦不清晰，卻令校方額外花精力「處理與大部分學生學習無關的CCTV問題」。

憂變「外行領導內行」

他說，香港中學校長會眾執委，擔心過度監察會否會將「政治矛盾直接帶進課室現場」，出現「外行領導內行」現象，令教師會否受「明示或暗示的指標下被迫鐵板一塊灌輸式教學」，將令教學流於單向灌輸。

黃同時提出，近年師生的精神壓力，有越趨惡化之勢，根據教育局提供的數字，無論是懷疑自殺個案數字，抑或患抑鬱症數字均較年前大幅飆升。他認為現時全球疫情肆虐，香港當下社會意見分化，引進課室CCTV無疑將「超級精神壓力煲引進校園」，後果堪虞。

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