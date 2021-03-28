【本報訊】有醫生指出，在本港疫情漸露曙光之際，香港童軍總會舉行百人宴很高危，認為此類非必要大型聚會應可免則免。有區議員則質疑警方處理手法雙重標準，「係唔係因為有輔警前高層出面，一句係私人地方就即刻冇事，唔需要好認真依法調查？」

醫生促避免大型聚會

香港童軍總會聲稱該處是私人地方，涉事活動不受現行限聚法例規管，但席間有提供飲食，根據第599F章規定，任何一個宴會活動的人數在任何時間不得超過20人。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷關注，涉事宴會有否向當局事先申請相關豁免，「尤其飲食部份，呢個要搞清楚，而警方又係唔係知道（晚宴）已獲豁免，故收隊調查呢？」

他又認為疫情露曙光之際，應盡量避免舉行非必要大型聚會，以免增加疫情風險，「100人聚會係多嘅，呢個係可以斟酌，畢業禮係唔係可以改喺網上舉行？嗰頭見到曙光，萬一有事，100人都幾係嘢，健身室群組已經俾人鬧，一小撮人不合作，可能會造成幾大影響」。

民主黨醫療政策發言人、深水埗區議員袁海文指，童軍總會百人宴予公眾極差觀感，並質疑警方處理手法雙重標準，因警方過往處理限聚令執法，如有人阻撓，都會以阻差辦公檢控，「但據報今次係因為有輔警前高層出面，一句係私人地方就即刻冇事，冇入去會場調查跟進，唔需要好認真依法調查，以警方一貫執法標準，我覺得好奇怪，畀人覺得係雙重標準」。