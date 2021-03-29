新任廣播處長李百全上任剛好一個月，「手起刀落」先後抽起《議事論事》、《香港故事》及至少兩集《鏗鏘集》，包括原定今晚播出、邀中大學生會「朔夜」受訪的「青春的一場修煉」一集亦被禁播，惟包括港台中人亦未獲管理層告之抽起原因。

港台周二晚（29日）發佈以「香港電台近日的編輯決定」為題的新聞稿，披露近日多次抽起節目原因，力數「6宗罪」，當中包括對《港區國安法》有不準確描述、側重某一方立場人士，及不準確描述有關人大「完善」香港選舉制度的決定等。港台指為加強編輯管理，本月起已引入全新編輯管理機制，由處長及港台高層管理人員組成編輯委員會，就具爭議性的節目於製作或播出前檢視有關節目，「切實履行編輯責任」。

港台指，編輯會議成立以來，共抽起了3個節目，分別是原定3月7日播放的《香港故事：疫行者》、3月11日播放的《議事論事》，以及今日播放的《鏗鏘集》。

港台解釋，這些節目被抽起的最主要原因如下：

●相關節目所選取的議題均具爭議性，但未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，未能符合《約章》及《守則》的要求；

●有節目對《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》及《港區國安法》等有不準確的描述；

●有節目可能牴觸法例或通訊局的業務守則；

●有節目只陳述單一方面的立場；

●有節目縱然訪問不同立場人士，但節目內容絕大部份只側重某一方立場人士的言論；

●有節目片面地報道受訪者面對的處境，但沒有交代事情的前因後果等。

港台續指，編輯決定屬港台內部管理事宜，並已引入「更清晰」的上報機制，讓節目製作人員在策劃節目初階提交計劃書，予編輯會議審視，讓編輯會議「可積極參與」及「指導」製作，以保障節目符合《約章》及《守則》 的要求。

港台稱，由於涉事節目全部或大部份製作工作，已在上段提及的全新上報機制引入前完成，所以不能在製作前加以糾正，強調港台編輯自主，不受商業、政治或其他方面影響，籲各方「尊重港台編輯決定」。

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