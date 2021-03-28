傳銷集團弗朗爾（Francine）的經銷商Star Global，去年8月因成員「唔戴罩」造成61人群組大爆發，類似違反防疫規定的行為近日死灰復燃。《蘋果》記者早前直擊同樣推銷Francine產品的傳銷團隊，發現該團隊成員多次在無牌戶外燒烤場和被禁開放的派對場地秘搞大型聚會招新血，同一派對房間內有超過30人聚集，部份人繼續無罩耍樂，新一波疫情恐一觸即發。

燒烤爐5人同坐 拉低口罩玩啤牌

記者早前經介紹下深入另一推銷Francine產品的傳銷團隊，多次參與聯誼活動，其中一次於上月一個周五晚，在美孚九華徑「吉吉燒」燒烤場舉行。場內幾近爆滿，傳銷人員和親友至少佔5個燒烤爐，部份燒烤爐有5人一同燒烤，超出食肆4人一枱限制，亦有人拉低口罩、「一戴一露」地玩啤牌。

參與燒烤活動的除有傳銷參加者，亦有和記者一樣的「潛力新血」，參加者有自稱教師、運動員等，燒烤期間除聊天，同時有人分享從事「傳銷生意」的心得。

吉吉燒未領食物業牌照

涉事的燒烤場「吉吉燒」曾多次因無牌經營被食環署檢控。食環署周六回覆《蘋果》時證實「吉吉燒」仍未領有食物業牌照，上周五（26日）再到九華徑拘捕2人，就涉嫌在兩個燒烤場內經營無牌食肆展開檢控程序，並檢取相關工具及共83公斤燒烤食品。署方又指，連同九華徑另一個燒烤場，食環署自2019年至今共提出共91宗檢控或拘控，至今最高罰款5萬元，平均罰款金額為23,520元。

警方在上周五與食環署的聯合行動中，亦就違反「4人一枱」規定，向一個燒烤場負責人展開檢控程序，並向32名違規食客發出罰款通知書。

兩度邀記者參加觀塘工廈派對 無量體溫留資料

燒烤活動過後，記者亦至少兩次獲邀到觀塘工廈一個派對場地參加聯誼聚會和聆聽傳銷資訊。大廈水牌顯示該地址屬製衣公司，單位外未有張貼店名，外人可透過輸入密碼或致電單位內人員開門內進。

據記者了解，該處為派對場地「BKW Partyroom」，其社交平台專頁稱場地佔近7,000平方呎，提供兒童電動車、彩虹滑梯波波池、德州撲克枱、65吋4K大電視和150吋高清投射銀幕等設施，提供包場以舉辦派對及私人聚會。專頁去年11月提及，經歷過大半年「停業、停收入」，決定堅持下去，並推出預訂場地優惠，專頁及後再無更新。

記者應約參與本月某個周五晚上的聯誼聚會，場地人員開門讓記者和同行者進入，沒有為記者量度體溫或抄寫聯絡資料，僅簡單筆錄現場人數並按人頭收取「場費」200元。場地人員又要求進出單位的人要緊閉大門，以防因單位聲浪傳出引來投訴或警員巡查。

記者現場所見，場地提供電視遊戲、大型層層叠、桌上遊戲、麻雀枱、德州撲克枱等設備，人數超過30人，部份人玩樂期間拉低口罩，甚至沒戴口罩。現場有人向記者介紹生意夥伴，又分享其「營商」經驗。

記者數日後再應約到「BKW Partyroom」，人數雖較上一次少，但仍有近20人。現場人員主要2至4人一組，分別由介紹人講解傳銷生意如何運作，指業務涵蓋紅酒、奶粉、保健品等，聲稱記者毋須承擔生意風險，卻可享七成利潤分賬；又鼓勵記者藉槓桿加大收入，即透過信用卡、借錢投資。

曾與Star Global割席 惟傳銷資料相脗合

介紹人在講解中曾提及生意金主之一為黃樹雄。黃樹雄在傳銷界甚有名氣，原在台灣經營香薰生意，其任職董事和總裁的弗朗爾集團有限公司（Francine Holding Limited），與去年8月出現群組爆發的Star Global關係密切，Star Global用作營銷、最初爆疫的地點何文田怡安閣，正正是Francine在官網報稱的聯絡地址之一。

Francine去年8月在報章刊登廣告，稱Star Global只是Francine其中一個獨立經銷商，只有生意上往來，而非子公司或相關公司；又指自己只提供怡安閣的地舖及地庫供「Star Global」作營銷活動。

記者比對近日傳銷人員展示的圖片和資料，發現內容與網上所指Star Global、Francine、「亮碧思」的傳銷資料脗合。黃樹雄於2000年成立亮碧思集團，以層壓式推銷不同貨品，又游說會員向財務公司借錢掃貨，不少人因無力償債，被迫申請破產。

政府2012年曾修訂《禁止層壓式計劃條例》，更清晰界定何謂層壓式計劃罪行，但仍無阻亮碧思開拓中國內地市場。2013年10月底，曾有40多名內地男女不滿「亮碧思」的經營手法，拉隊到其銅鑼灣分公司外拉橫額抗議，其間有人一度登上天台企圖跳樓。中國央視於2015年則報道「亮碧思」經營手法。

Francine與派對傳銷劃清界線：無聘僱關係

Francine回覆《蘋果》查詢，即對戶外燒烤場和派對場地的傳銷活動劃清界線，指獨立經銷商與Francine並無聘僱關係，不清楚有關活動由哪一間經銷商舉辦。該公司職員又指，有向經銷商提供防疫指引，內容與政府規定相若，包括出入公司場所人員必須先量度體溫和佩戴口罩，並須遵守4人限聚令。

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