港台進入多事之秋，繼早前廣播處長李百全「手起刀落」，先後抽起節目《議事論事》、《香港故事》及《鏗鏘集》探討傳媒空間的一集，又再被指嫌《鏗鏘說》主持蘇玉華「太黃」，欲邀請民建聯兼中國聯合國協會理事林琳接替。港台顧問委員會今（29日）召開會議，議程包括商討管治檢討報告。

港台顧委會今早於政府總部召開會議，主席林大輝、委員趙應春、馮應謙、胡小玲等人均有出席。委員之一、中大新聞及傳播學院教授馮應謙指，相信是疫情關係，故轉至政總開會。被問到會議內容，馮僅指「無乜特別㗎咋！」

根據會議議程，委員會將會商討港台的管治及檢討報告，以及港台的節目策略等事宜。該報告上月底由商務及經濟發展局公佈，指港台存在編輯管理制度缺失、問責意識薄弱、機制欠缺透明度等問題。民政事務局前副秘書長李百全亦獲「空降」接任廣播處長，原定今年8月離職的前處長梁家榮需提早離職。

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