再多1人接種武漢肺炎疫苗後死亡，其中打中國科興滅活疫苗後離世增至11人。一名長期吸煙的61歲男子3月16日打過科興，27日因胸肩痛入院，其後病情惡化入ICU，一度心跳過快及停止，28日疑因急性心肌梗塞不治。本港1個月累計13人接種武肺疫苗後死亡，其中11人都打科興，2人打德國BioNTech復必泰。

曾心跳過快及停止 疑急性心肌梗塞致死

衞生署指，一名為「長期煙民」的61歲男子，3月27日因胸痛及左肩痛，到大埔那打素醫院急症室求醫，轉往深切治療部後，突然「心室性心跳過速」及心臟驟停，28日下午搶救無效離世。資料顯示，他曾於3月16日、即離世前12日，於沙田源禾路體育館接種科興疫苗。據悉，專家委員會30日下午4時開會，商討過去一周的嚴重異常事故報告。

值得留意的是，今次衞生署公佈事件的方式，與以往稍有分別。雖然署方表示，接獲呈報後已即時聯絡醫管局，以獲取更多資料調查及評估；亦會按既定機制，將個案交由疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。但署方首次在新聞公報，已交代醫院判斷死者的初步死因為急性心肌梗塞。

僅1個月13人針後死 11人打科興

本港首宗接種武漢肺炎疫苗後死亡，是2月28日，即短短1個月有13人針後死，其中11人均打科興。當時政府一直不主動公佈，直至《蘋果》接獲死者友人求助率先踢爆後，事隔2日才披露。而12日內4宗死亡個案，全部都打過科興。不過武肺疫苗臨床事件評估專家委員會認為，首2宗死亡與自身疾病有關，與打科興疫苗沒直接關係。

雖然科興第三期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；內地亦遲遲不為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，針後不適送院大多是長者。不過港大醫學院助理院長、武肺疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅解釋，即使科興不建議長者接種，亦不代表不同意。

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