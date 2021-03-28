【本報訊】醫院管理局昨晚通報，一名帶變種病毒N501Y的輸入個案患者，在北大嶼山醫院香港感染控制中心接受隔離治療時，被錯誤安排與另外四名病人共處同一病格約20分鐘。中心強調非常關注事件，相信其他病人受感染的風險很低。五名病人目前情況穩定。

歷時20分鐘 院方致歉

醫管局昨晚表示，一名屬於輸入個案的45歲初步確診女病人上周五被送到北大嶼山醫院香港感染控制中心，她其後確診並轉送到其他確診者的病格，接受隔離治療。惟約20分鐘後，醫護人員始發現該病人的基因排序測試原來尚未有結果，於是立即將她轉到另一病格接受獨立隔離治療。中心前日早上獲悉該病人的基因排序測試對變異病毒株N501Y呈陽性反應。

中心指該病人與另外四名病人入住同一病格約20分鐘，其間未曾離開病床，亦沒有接觸另外四人，病床之間有布簾分隔，相信其他病人受感染的風險很低。中心已向有關病人解釋致歉，並已安排四名病人接受單獨隔離治療及為她們安排基因排序測試，中心會密切監察四人情況。

中心已透過早期事故通報機制，向醫管局總辦事處通報事件，並會檢討現時確診病人的入院流程及隔離安排，避免同類事件再發生。