【本報訊】疫潮下青少年的失業率升至15.6%，埋下社會的計時炸彈。港府近年大力鼓吹融入大灣區，政務司長張建宗（圖）在網誌強調，港府會不遺餘力推動大灣區發展，積極鼓勵社會各界，特別是青年人參與，再度將他們「送中」。

年輕失業率達15.6%

張建宗在網誌表示，勞工市場去年12月至今年2月繼續受壓，但期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。經季節性調整後失業率上升至7.2%，創2004年以來最高，15至24歲的失業率更高達15.6%，失業人數高達35,500人，應屆畢業生就約佔10,400人。張建宗指，由於缺乏工作經驗和資歷尚淺，剛畢業的「新鮮人」在逆轉的經濟環境中尋找工作比較困難。他認為在本港就業之外，香港青年人可以把目光放得更遠，從大灣區發展中尋找新機遇。他更鼓勵青年人登高望遠，融入大灣區，在更大的舞台上發揮所長，好好把握這歷史機遇。

他續指，港府較早前已在防疫抗疫基金預留66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約30,000個有時限職位。在已創造的職位中，約10,000個是特別為應屆畢業生和青年人而設。截至上月底，已開設約31,000個職位，當中超過18,000個已入職，餘下約13,000個職位的招聘工作，亦已展開或將於短期內展開。

張建宗又表示，只要香港疫情受控，經濟活動有望進一步恢復動力。隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情的威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力。