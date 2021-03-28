47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

阿尹，無紅牛飲習慣嗎？

與阿尹相識十多年，直至近年才有機會與他天天共事，之前認識的阿尹是一位平易近人的政界前輩，願意聆聽不同聲音。及至與他共事後，對他才有更深一層了解，知道他喜歡喝紅牛，知道他很想天天健身但無時間，知道他經常請同事吃飯（請我比較少，哈哈），知道他比較喜歡當社工而非議員，知道他不承認自己是「肥佬」。

如果問一個立法會議員最花時間是否就是出席立法會會議，我會說對於一個懶的議員答案可能「是」。我身邊的議員日常除了開立法會，還要與市民、團體、屋苑法團、官員會面，處理個案，花時間研究政府的文件，而阿尹作為房委會委員，更有不少關注本港房屋問題的學者、壓力團體都經常找他討論相關政策。有時看到他難得抽到時間健身，笑容如同中了六合彩一樣。

忙碌歸忙碌，相信市民對於這位議員就是印象模糊，阿尹在新一批議員中，無疑認知度明顯低了一點。有時同事們會不禁對他說「現在是資訊爆炸的年代，你的工作要讓人看見，否則市民會覺得你沒做事」，他通常都笑說「我比較老派，搶鎂光燈的事我不懂做」。

印象中，有次某局長大鑼大鼓宣佈「創新政策」學校、工廈改建成過渡性房屋，我想這個不就是尹的倡議嗎！記得數年前尹大力倡議政府應大量收回棕地建屋，其間興建公屋若趕不上進度，就先運用閒置土地、廢棄學校和工廈改建大量過渡性房屋「止渴」，更可藉此壓抑劏房的租金。他自己還去了英國、荷蘭實地考察如何建過渡性房屋，以及如何管理這種小社區。換着是保皇黨，當天就會高調喊叫「成功爭取」，他卻只說﹕「房屋beat的記者會知道的，有需要會找我啦。」

雖然很多人都會預期政權會用盡一切技倆打壓異見人士，但眼看尹失去自由，特別是要與家人分離，傷心及無力感頓時壓得透不過氣。記得尹有次很緊張的問我哪天是「last day」，我還在想甚麼「last day」時，他就說趁還是立法會議員，要提醒同事盡量安排多些公務探訪在囚人士。聽說探監可以讓高牆內的人在刻板苦悶的生活中帶來一點色彩，我就先排着隊，希望等家人律師探望後，可以見他15分鐘。

臨別一天尹在立法會執拾物品，他送了一個平日開會時燒熱水的水壺給我，我當時還打趣說「中共打到嚟了，好快可能見唔到喇，影張相留念啦」，遺憾卻一語成讖。

前同事 細輝

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