【本報訊】武漢肺炎疫情下，學校須花大量時間及人手重複消毒工作。科技大學研發新技術，提升深紫外線（UVC）發光二極體（LED）的消毒效率。其消毒衣櫃只需一分鐘，就可殺滅衣服表層99.99%細菌和病毒，保良局轄下三間特殊學校宿舍正在試用。

保良局三特殊學校試用

坊間紫外線消毒產品主要用汞燈，殺菌效能低於LED光源。科大機械及航空航天工程學系講座教授兼電子封裝實驗室主任李世瑋設計多層矽反光杯，將深紫外線反射幅度由50%增至90%以上，殺菌距離則延長逾五倍至26厘米。李世瑋獲創新科技署為防疫而設的「公營機構試用計劃」資助，利用此新型LED封裝技術製造消毒衣櫃。

李世瑋續指，該櫃每次可放三至四件衣服，前後幅各消毒一次，即時清潔表面污垢；櫃門設置安全開關，上鎖後才能放出深紫外線，若櫃門突然打開會即時中斷光源，避免皮膚沾上深紫外線，該消毒櫃成本價為1.8萬元。

現時試用消毒櫃的三所學校學生均屬中度至嚴重智障，其中保良局余李慕芬紀念學校校長林國偉指，該校現有64名宿生，消毒衣櫃除提升消毒成效外，亦減輕前線員工工作量。宿舍副舍監麥秋明補充，現時該校每天分五個時段使用消毒櫃。學生上課用過的教具、電子產品，均須消毒才可讓下一組學生使用，「平時學生玩完（教具）未必很快可以交給下一位玩，現在（使用消毒衣櫃）消毒後可以放心交給下一位同學輪流玩，不用等工友有時間清潔才再使用」。校方把該櫃置於上鎖房間，由教師陪同學生學習使用。