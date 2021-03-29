政府早前與旅遊業界會面，商討本地遊復團事宜，但當局拋出多項「辣招」，規定本地遊參加者必須符合三項條件其中一項，包括須已注射兩針疫苗後一段指定日子、持有72小時內有效的陰性報告，或是參加團前一刻願意做快速測試。旅遊界立法會議員姚思榮今早（29日）在港台節目中表示，市民目前毋須接種疫苗亦可購物或到郊外遠足，相關規定會令本地遊欠缺吸引力。旅行社東主協會會長葉慶寧亦在同一節目表示，本港辦本地遊條件先天不足，本來已不太受歡迎，如果再要市民接種疫苗或接受檢測方能參與本地遊並不實際。

姚思榮認為，當局要求領隊及前線人員接種疫苗或接受檢測均無問題，惟要求市民在參加本地遊前接種疫苗的難度高，故在當日與政府的商討中已拒絕相關建議。但他認為，「疫苗護照」會受到市民歡迎，尤其是在恢復與內地的通關與旅遊安排後；至於旅遊氣泡方面，他就估計仍然是最有機會率先與新加坡推行。

葉慶寧就認為本地遊利潤不高，建議當局批准業界承辦郵輪公海遊。他表示，政府要先考慮郵輪上的安全問題絕對正確，惟鄰近地區如新加坡、日本、台灣等地均已推出類似的郵輪遊，故當局只是「照抄」相關的政策就可。

他又認為，市民已被困很久，行山也不能日日行，故若做足防疫措施如檢測及接種疫苗，加上船上有節目，在船上度過一、兩日，相信市民都會支持。此外，他又引述部份郵輪公司的「威脅」指，如本港持續不放寬郵輪遊，或會放棄以本港為母港，同時轉到上海。

業界提出可到接種中心協助運作

此外，姚思榮又表示，業界主動向當局提出，希望疫苗接種中心可開設短期職位，讓從業員可在內協助運作。他續指，業界在處理客人秩序、糾紛或投訴均有經驗，有能力應付接種中心的運作。他亦相信當局會接納相關建議。惟葉慶寧認為，業界如此當兼職「好醜」，亦「好慘」，直指業界根本不想當兼職，這僅是沒辦法中的辦法。

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