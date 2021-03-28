【本報訊】傳銷集團弗朗爾（Francine）的經銷商Star Global去年中因成員「唔戴罩」進行傳銷聚會而造成群組61人中招，類似的違反限眾令、口罩令推銷活動近期死灰復燃。本報記者早前「放蛇」發現有推銷Francine產品的傳銷團隊，多次在無牌戶外燒烤場和被飭令停業的派對場地秘密舉辦大型聚會招攬新血，派對房間內有超過30人聚集，部份人更無罩耍樂，造成爆疫風險。

記者早前「潛入」一個推銷Francine產品的傳銷團隊，多次參與聯誼活動，包括上月一個周五晚在美孚九華徑「吉吉燒」燒烤場舉行的活動，當晚場內幾近爆滿，傳銷人員和親友至少佔五個燒烤爐，部份燒烤爐有五人一同燒烤，超出食肆四人共桌的限制，亦有人拉低口罩玩啤牌。燒烤活動除有傳銷參加者，亦有跟記者一樣的「潛力新血」，有參加者自稱教師和運動員等，燒烤期間除寒暄，亦有人分享從事傳銷生意的心得。

無量體溫留聯絡資料

記者其後至少兩次再度獲邀到觀塘工廈一個派對場地參加聯誼聚會和聆聽傳銷資訊。大廈水牌顯示該地址屬製衣公司，單位外未有張貼店名，外人可透過輸入密碼或致電單位內人員開門內進。據記者了解，該處為派對場地BKW Partyroom，其社交平台專頁稱場地佔近7,000平方呎，提供彩虹滑梯波波池、65吋4K大電視和150吋高清投射銀幕等設施，提供包場以舉辦派對及私人聚會。專頁去年11月提及經歷過大半年「停業、停收入」，決定堅持下去，並推出預訂場地優惠，之後再無更新。

記者應約參與本月某個周五晚的聯誼聚會，由場地人員開門予記者和同行者入場，但沒有為記者量度體溫或抄寫聯絡資料，僅簡單筆錄現場人數並按人頭收取入場費200元。場地人員又要求進出單位的人士緊閉大門，以防傳出聲浪引來投訴或警員巡查。

現場所見，場地提供電視遊戲、大型層層叠、桌上遊戲、麻雀枱、德州撲克枱等設備，場內人數逾30人，部份人玩樂期間拉低口罩，甚至沒戴口罩。現場有人向記者介紹生意夥伴，又分享其營商經驗。

記者數日後再應約到BKW Partyroom，人數雖較上一次少，但仍有近20人。現場人士主要分成兩至四人一組，由介紹人講解傳銷生意如何運作，指業務涵蓋紅酒、奶粉和保健品等，聲稱記者毋須承擔生意風險，仍可享七成利潤分賬；又鼓勵藉槓桿加大收入，即透過信用卡和借貸投資。

Francine回覆查詢時與戶外燒烤場和派對場地的傳銷活動劃清界線，指獨立經銷商與Francine並無聘僱關係，不清楚有關活動由哪間經銷商舉辦。該公司職員又指有向經銷商提供防疫指引，內容與政府規定相若，包括出入公司場所人員必須先量度體溫和佩戴口罩，並須遵守四人限聚令。