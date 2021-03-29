12港人案中，8人於深圳服刑後，上周一被移交返港。《蘋果》獲悉，惟獨「香港故事」成員李宇軒被懲教「神秘組」接管，還柙小欖精神病治療中心獨囚。李宇軒妹妹Beatrice今（29日）接受有線訪問表示，暫無家人探望過李宇軒，對哥哥現時情況毫不知情。Beatrice亦向傳媒表示，非常擔心李的情況，更不相信李會自願地拒絕由家人聘請律師，「點解又可以重演返個人被失蹤嘅情況，呢度香港嚟喎。」

被押回香港的8人中，《蘋果》得悉被控以國安法罪名的李宇軒，正單獨囚禁在小欖精神病治療中心，更由懲教署神秘組看管。李宇軒妹妹Beatrice今表示，與家人仍未有哥哥的消息，她接受《有線》訪問時稱，不相信哥哥會自願地拒絕由家屬委託的律師協助。

Beatrice指，李曾撰家書給家人曾指，有關香港律師的安排，會交由家人處理，她質疑：「咁你無可能話交畀我哋處理後，返嚟又拒絕一個我哋安排嘅律師」。她又形容李被安排的「代表律師」「神龍見首不見尾」，李返港出庭時亦不見對方現身。

「點解又重演返被失蹤？」

Beatrice稱，作為家人，卻要從新聞中得知哥哥被柙於小欖一事，深感諷刺，直言無論他本身精神狀況如何，困於該處也是一種精神折磨。對於港府種種處理手段，她說：「點解又可以重演返個人被失蹤嘅情況，呢度香港嚟喎！」稱會再向懲教署了解李宇軒的情況。

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