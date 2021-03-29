全國人大常委會料於明天（29日）上午通過修改《基本法》附件一及附件二內容，據了解，北京落實用「432」方案，即在立法會由70席增至90席之時，「開倒車」復設選委會界別，且佔當中40席，多於功能組別的30席及被削至20席的地區直選議席。與此同時，功能組別的選民基礎也會有變；有消息指，現時採用混合票、即個人及團體票均有的界別，有可能統一劃為團體票，當中過往民主派選情佔優的界別如資訊及科技界等，有可能落入建制手上，而民主派原有望衝擊的界別如飲食界等，則相信仍由建制袋袋平安。

人大早前已於兩會期間通過「完善」香港選舉制度的決定，立法會方面，包括將議席增至90席，但未有言明議席分配，坊間一直就不同比例提出意見，「432」、「333」、「522」各有支持者，全國人大常委會副委員長王晨早前已表明，要賦權選委會選出較大比例的立法會議員，換言「333」方案一早被北京排拒。

而左派智庫「紫荊研究院」昨天已經公佈民調為人大造勢，指近40%支持「432」方案、稱「中間落墨」方案較受歡迎，相信「432」方案跑出已無懸念，選委會代表料在2004年被淘汰後，壓倒性再回歸立法會。

3功能組別民主派原有望衝擊議席

有消息指，北京同時會改動立法會功能組別的選民基礎，包括將現時採用混合票的部份界別統一採用團體票，聲言以「票值對等」為原則，翻查目前功能組別中，9個採取混合票，分別是資訊及科技界、地產及建造界、飲食界、批發及零售界，體育、演藝、文化及出版界、紡織及製衣界、商界（二）、工業界（一）及進出口界，其中資訊及科技界、飲食界及體育、演藝、文化及出版界都是原訂去年舉行的立法會換屆選舉中，民主派有望藉個人票支持而可衝擊的議席。一旦當中個人票全變為團體票，則建制派選情更加「坐定粒六」。

去年曾代表民主派參選資訊科技界的黃浩華接受《蘋果》查詢時指，政府若將資訊科技界選民基礎由原來個人票佔絕大多數，變成全屬公司或團體票，將令原已令香港巿民覺得屬「小圈子」選舉的功能組別選舉「比之前更加小圈子」。他指，香港現有逾10萬名IT界從業員，「嗰啲人嘅權利都係權利，而家咁變法，即係連嗰啲人嘅聲音都剝削埋，全部得老闆話事」。

問到如此篩選制度下，未來若再戰會否成功入閘參選時，黃浩華稱目前難以評估，因為除選民基礎有變，參選立法會亦須獲選委會提名，以及經過政府新設的資格審查委員會作政治審查。他稱，會視乎政治局勢和選民意願再決定是否再選，「參選除咗有個人因素，都要諗吓巿民、選民同IT界嘅選民，對（資訊科技界議員）呢個位仲有乜嘢期望，覺得入到去仲有乜嘢空間發揮」。

資格審查委員會不受JR

今次修訂也涉及選舉委員會，包括將人數由1,200人增至1,500人、增加人大代表、政協委員及全國性團體香港成員的代表界的「第五界別」，預料全國青聯及婦聯等有代表在其中，本身屬「第四界別」的117席區議會議席則預料大幅被削；而日後除了特首要取得不少於188名委員聯合提名、並在5個界別中，每個界別提名委員不少於15名。據知，立法會參選人同樣要取得五大界別的一定提名，民主派入閘難度大增。

而在兩項選舉改動外，人大亦決定增設資格審查委員會，審查各式參選人，有消息指委員人數不會多於10名，相關審核資格決定不能被司法覆核，一旦落實，是繼國家安全委員會後，第二個本地法定組織不受司法覆核涵蓋。

對於人大明天將會就改變香港選舉方式作出表決，2010年時任政務司司長、有份力推立法會通過民主黨政改方案的全國政協常委唐英年僅稱，「好期望」人大明天完成討論後，就未來3場選舉如何進行作出宣佈，「我覺得呢個時候，我係唔適宜評論，所以我都係等有宣佈後先評論。」

全國人大常委會擬議修改《基本法》附件一及附件二重點

●立法會90席用「432」方案

●部份功能組別改為團體/公司票，如資訊及科技界

●選委會「第五界別」納入青聯、婦聯等中共組織

●參選特首、立法會要在五大界別各取指定數量提名方可入閘

●增設參選資格審查委員會，委員會決定不受司法覆核

資料來源：綜合消息

9個現採混合票界別

資訊及科技界

飲食界

體育、演藝、文化及出版界

地產及建造界

批發及零售界

紡織及製衣界

進出口界

工業界（一）

商界（二）

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