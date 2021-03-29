5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死案，案件今於高等法院續審。辯方傳召曾為案中繼母作過精神評估的精神科醫生作供，指繼母案發期間患有嚴重抑鬱症，例如每天均會就家務及管教子女等問題向丈夫訴苦，又自言想死甚至「全家一齊死」等。雖然繼母從未就抑鬱症求醫，但醫生指有文獻顯示，有患者會自動康復。

辯方傳召精神科醫生蔡永傑作供。蔡曾任青山醫院法醫精神科副部門主管，現為私人執業醫生。他自言曾為案中繼母作精神評估。他知道另一名精神科醫生廖清蓉曾兩度為繼母作精神診斷，而他只作出一次診斷；但蔡指繼母首次會見廖，是因還柙期間出現適應問題，廖未曾問及繼母關於案情的問題。蔡於案發3年後會見繼母並撰寫報告，其後廖就蔡的報告二度會見繼母。

蔡自言曾一共花約18小時，檢視繼母及丈夫的微信對話。廖的評估較著重與繼母的談話內容，惟蔡強調兩被告的微信對話能準確反映繼母案發時的精神狀態。

蔡診斷繼母曾三度抑鬱症發作，首次是她12歲被人強姦後，當時她年齡小，不懂求助，又不想母親擔心，並覺得自己愚蠢，害怕別人不相信自己，故此「將所有唔開心同抑鬱收埋」。她事後情緒持續低落，經常缺課及發噩夢，常夢見被強姦時的情境，又不斷想自殺。校方留意到她鎅手，遂轉介她見社工。她整整一年陷入抑鬱，直到中三綴學。

醫生指繼母或因病錯判子女導致如此對待兩童

蔡續指，繼母得悉前夫有婚外情後，再度抑鬱症發作，並持續一年至年半。繼母於案發期間，再因繁重的家務、加上照顧子女時倍感壓力，引致第三次病情發作，而今次復發病情嚴重，例如容易煩躁、哭喊，感到強烈絕望及無助，更會喊叫及打牆，而且胃口不佳，難以呼吸，以及「想死同埋全家一齊死」。另外微信對話顯示，她會「火燒心」及頭疼，顯示她的精神狀態受到嚴重困擾及失衡。

廖曾指出繼母積極維繫社交生活，但蔡對此說法並不認同，指繼母的微信對話內容圍繞照顧小朋友、做家務及感到不開心。繼母每天都會向丈夫訴苦，雖然她偶爾會說笑令自己開心，但對話內容主要申訴生活上的困難以及情緒問題。蔡總結謂：「我睇唔到佢社交活動同普通人一樣。」

對於繼母曾於微信表示「我有啲想摙死自己的感覺」、「一家六口齊齊燒炭算數啦，快靚正」，蔡指繼母覺得無助，自覺處於困局中。至於廖指繼母未曾有實質的自殺計畫，蔡認為繼母曾於微信要求丈夫「如果我真係有咩事，幫我睇住阿媽同阿B，要照顧好佢哋」，其「托孤」行為顯示她非常絕望。對於繼母從未就抑鬱症求醫，蔡指有文獻顯示，有患者會自動康復。

另外，嚴重的抑鬱症病患者會有認知問題，例如是非不分、自制力減退，「好惡咁對人」；繼母難以控制自己脾氣，容易錯判子女，認為子女與自己「鬥氣」，加上兩童後期抗拒及不服從，繼母才會如此對待兩童。

案發於2017年8月至2018年1月，首被告及次被告分別是女童Z及男童X的親父及繼母，兩人否認謀殺Z。第三被告為繼母的母親，否認虐待X及Z。

【案件編號：HCCC28/20】

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