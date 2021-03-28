本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港過去兩日均無新增本地確診個案，而昨日（28日）僅錄得一宗輸入確診，是自去年10月14日「零確診」以來最少，患者是從印尼抵港的24歲女子，沒有病徵；惟消息指昨日急增約10宗初步確診，至少1宗源頭不明，為浸大社會科學院學生，本月兩度到九龍塘校舍上課；該學生亦為番禺會所華仁小學教練，他於本月21日曾負責足球訓練活動，共9名初小學生須送隔離營檢疫，3名教練亦須送檢。

另外，政府昨晚公佈，油麻地立德大樓被納入強制檢測，該大廈早前於1月15日曾被納入過檢測，亦是政府年初劃入油尖旺強檢區域之內的大廈。任何於3月24日至28日期間曾身處立德大樓超過兩小時的人士，須於3月30日或之前接受檢測。

3月28日強制檢測大廈

●油麻地炮台街81至87號立德大樓名，以協助當局追蹤密切接觸者。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（29日）會將旺角上海街557號（朗豪坊對面）的流動採樣站會改設於大角嘴櫸樹街，暫定開放至3月30日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月4日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月1日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月31日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●大角咀櫸樹街（至3月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●北角糖水道花園（至3月29日）

●大角咀櫸樹街（至3月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月28日19:20）

11,446宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多16人出院（第8832、11196、11208、11274、11280、11294、11300、11305、11338、11349、11361、11409、11415、11431、11434、11443號個案）；

共11,056人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

154名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

7人嚴重（第6386、7468、9055、9135、10984、11040、11055號個案）；

其餘137人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月28日11:00）

兩岸疫情最新數字：大陸周六（27日）新增8宗確診，全部為境外輸入，分別是上海2宗、四川2宗，天津、河南、廣東、陝西分別各1宗，另外上海新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,167宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,020宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月28日10:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.26億，全球死亡人數突破277萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,021萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.8萬。巴西確診人數超過1,249萬，死亡人數超過31萬。印度確診人數超過1,190萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●土耳其衞生部周六資料顯示，境內過去24小時新增300,21人確診，是今年以來最高數字，累計確診攀升至3,179,115人。土耳其境內防疫限制措施於本月開始鬆綁，過去24小時新增151人染疫不治，累計病故增至30,923人。

另外，土耳其衞生部長周六表示，將開始為60以上人士及某些高危組別人士注射武肺疫苗。

土耳其1月展開疫苗接種計劃，為公眾注射科興疫苗，至今已注射了1,460萬劑。本周，該國接收約140萬劑輝瑞疫苗。

●英國周六公佈，過去24小時新增4,715人確診，較前一天的6,187人染疫減少，累計確診增至4,329,180宗。

此外，英國新增58人於確診28天內不治，累計病故增至126,573例，高居歐洲之冠，全球排名僅次於美國、巴西、墨西哥、印度。

以周六新增死亡人數計，本周的58死較上周六的96死少了40%，亦是半年來周六最低死亡數字。

官方數據顯示，英國境內多達2,970萬人已接種第一劑疫苗。

●德國可能下月中開始為公眾注射美國強生藥廠生產的「一針過」武肺疫苗。

歐盟藥物監管機構上月11日批准使用強生疫苗，是繼BioNTech／輝瑞、Moderna和阿斯利康（AstraZeneca）後的第四款獲歐盟批准使用的疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,218,380 (548,825)

巴⻄ 12,490,362 (310,550)

印度 11,908,910 (161,240)

法國 4,569,164 (94,623)

俄羅斯 4,460,348 (95,792)

英國 4,343,066 (126,813)

意⼤利 3,512,453 (107,636)

⻄班牙 3,255,324 (75,010)

⼟⽿其 3,179,115 (30,923)

德國 2,770,696 (75,858)

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