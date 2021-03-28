【本報訊】香港仔鴨脷洲發生船隻追撞事故。兩艘疑經營街渡的「白牌艇」前日為爭客爆衝突，在鴨脷排碼頭對開海面激戰，其間紅頂艇故意加速攔腰撞向另一藍頂艇致猛烈搖晃，艇家站不穩跌倒，船身更出現裂痕。隔岸觀戰的乘客驚心動魄，頻呼「夠喇，黐線㗎！」事後海事處及水警到場巡邏，正調查事件，惟涉事有「海上霸王」之稱的紅頂艇船家繼續經營，更對撞船不以為然，稱「有咩啱唔啱吖！」

周六中午12時許，水警南分區接報兩艘艇在鴨脷排一帶相撞，其中一艘出現約一米長裂痕並入水，另一艇船身亦有損毀，惟有人其後報稱因強風原因導致撞船，事件中無人受傷。不過根據網上片段，涉事兩艘艇當時疑非法經營街渡服務，雙雙停留在現場海面，為爭客激戰。片段所見一艘藍頂艇駛前，另一艘紅頂艇突然直接攔腰撞向藍頂艇並加速將它推開，令其發動機黑煙四起。當時藍頂艇船家站在船頭，站不穩跌倒，幸不致跌落海。

岸上客驚呼：黐線㗎

片段中傳來岸上一批等候上船的乘客驚呼聲，其後藍頂艇駛離碼頭，然而當它駛出海面一段距離後，紅頂艇繼續狙擊，再度加速攔腰直撞已駛到海中心的藍頂艇。藍頂艇猛烈搖晃傾側險翻船，岸上圍觀乘客大喊：「夠喇，黐線㗎！」現場附近有其他船隻駛經，遠方有一艘大型貨輪，幸船隻未有翻沉，否則後果不堪設想。其後兩艘艇繼續在海面兜圈，全長約1分25秒的片段到此完結。

有網民留言質疑兩艇為爭生意釀成衝突，「大家都係搵食，需唔需要咁樣做呀！」事隔一日，昨有水警及海事處船隻在附近一帶海域巡邏，涉事紅頂艇亦在場，水警小艇一度靠近調查。因有執法船隻在場，紅頂艇一度未敢駛至碼頭接客。

本報記者其後在香港仔避風塘，找到涉事紅頂艇的艇家「英姐」，惟她拒絕多談，直指：「冇得了解，永世都了（解）唔到！」對於追撞藍頂艇事件，她不以為然，霸氣稱：「有咩啱唔啱吖！」其身旁友人幫口解畫，指事件交由海事處跟進，「佢唔講得嘢㗎」。被撞的藍頂艇，則停泊在香港仔鴨脷洲船排有待維修。

據知英姐已駕艇近30年，日常駕船路線由鴨脷排往返香港仔避風塘，或香港仔水警基地附近碼頭。艇家黃先生形容，英姐是「海上霸王」，加上她的艇馬力有40多匹，比較大隻，其他駁艇只有20多匹馬力，一般艇家都不敢惹她。

鴨脷排的街渡一般每人每程收費約40元，粗略估計以假日高峯期，艇家一日可有6,000元生意。

根據《商船（本地船隻）（證明書及牌照事宜）規例》（第548章，附屬法例D第6條）規定，遊樂船隻船東或其承租人，只可使用船隻純作遊樂用途。若遊樂船隻並非根據書面租船或租購協議的條款出租，而按乘客人數收取報酬來提供接載服務，即屬違法。

運輸署證實，沒有批准經營載運乘客來往香港仔與鴨脷排的街渡服務，強調街渡服務是按商業原則營運，服務營辦商如有意申辦新街渡服務航線，可提出申請。海事處則指正調查事件，如發現有船隻違反海事法例，會按既定程序採取執法行動。