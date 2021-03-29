由世界新聞攝影基金會舉辦，獲荷蘭駐港總領事館及香港攝影記者協會支持的「世界新聞攝影展2020」，原定由本月1日起在浸大舉行攝影展，但校方早前突然拒絕提供場地，最終攝影展要移師金鐘舉行。因今年其中一輯得獎作品敘述2019年反送中運動，吸引不少市民特意前來欣賞，他們均擔心涉及反送中議題的活動未來舉辦的空間或收窄，稱要趁有展覽時好好珍惜僅有的觀賞自由。

原訂在浸大舉行的「世界新聞攝影展2020」，校方早前以保安及防疫為由拒絕提供場地，最後移師金鐘「The Desk」舉行。今屆世界新聞攝影比賽大會接獲4,282名來自125個國家的攝影師、提供共超過7萬張新聞照片，展覽展出45組事件、共157張獲獎相片；包括來自丹麥的法新社記者Nicolas Asfouri《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列，在比賽中獲綜合新聞一等獎故事，系列展出4張反送中相片，包括2019年9月11日沙田新城市廣場「和你Sing」活動男子高舉一幅畫作、10月1日中學生曾志健在荃灣中槍、同日晚上女子在銅鑼灣高舉雨傘、及9月12日數名女學生組人鏈過馬路。該展覽還展出其他多張新聞得獎作品包括澳洲火災、埃及恐襲、阿爾及利亞反政府示威、敍利亞難民營等。

展覽今預約爆滿 市民對示威作品獲獎感心情複雜

展覽今日已預約滿座，有市民到場但摸門釘。不少人坦言因有反送中照片所以到場參觀。陳先生指，有關於香港的照片在國際新聞比賽得獎較罕有，故今日放假專程來望望，他認為可以理解浸大取消決定，「依家唔跟某啲方向都會遇到阻滯，要珍惜吓仍然接受呢啲嘢（展覽）嘅地方，所以特登嚟睇睇」。他指身為香港人對於因示威活動而得獎心情複雜，「理論上香港係一個咁和平嘅社會，唔應該會因為呢啲相而攞獎，我都唔識講⋯⋯攞獎係一個好正面嘅嘢，問題係得獎作品都唔係好事，好多都係關於災難、內戰，香港喺呢堆作品中攞獎，感覺好似怪怪地」。

今日放假特意前來觀展的JY估計，浸大可能因展覽內容有點敏感，有所擔心而取消借場，但做法令人失望，「好似好驚俾人秋後算賬，（有事）就會即刻落閘」。她認為在大學策展，意義在於該場運動是一班年輕人拚上性命、前途去守護自己的城市，關係與學生扣連。她見過參與者的付出，認為難以想像當事人的經歷，對整場運動感到無奈。現今政局紅線處處，她坦言大家都在縫隙中努力生存，例如今次展覽最終舉行成功，所以更要趁早來欣賞，「做到幾多得幾多」，不過JY對前景並不樂觀，「就係呢刻仲有嘅時候，就把握機會囉」。

批浸大自我審查

陳小姐亦因為反送中相片才得知展覽，她認為，反送中的照片只佔新聞展一個好小部份，整個展覽還有好多內容，談環境、大自然、世界各地的事情，「佢哋（浸大）反應太大，做法係影響緊香港自由，依家係自我審查」。她預料未來舉辦同類活動的空間會進一步收窄，「本來喺學校層面係多啲，因為直接畀學生睇到，依家學校做唔到要搵一啲私人場地，再下一步可能係私人場地都會唔畀。（都擔心睇唔到？）係呀，所以先會特登過嚟，唔知幾時冇得睇」。

展覽即日起至下月10日舉行，免費入場，入場人士須提前進行預約，參觀人數亦有限制，參觀者亦須保持社交距離。

展覽資料：

日期：3月29日至4月10日

時間：12pm至6pm

地點：金鐘統一中心5樓「theDesk」

預約登記：http://bit.ly/WPPHK2020

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