新任廣播處長李百全上任至今不足一個月，已多番「手起刀落」，涉無理抽起香港電台多個電視節目，包括《議事論事》、《香港故事》、《鏗鏘集》等；其後又傳出《鏗鏘說》主持蘇玉華被指「太黃」而遭DQ。而他的政治審查魔爪亦繼續不斷延伸，《蘋果》獲悉，港台清談節目《五夜講場2021》亦會暫停製作。《蘋果》正向港台查詢。

《五夜講場》屬港台清談節目，於港台電視31播出，2017年首播，隨後於2018至2020年亦有繼續播映。節目主要談及文史哲、兩性話題等，大獲觀眾好評。《五夜講場2021》原本包括五大主題，包括「哲學有偈傾」、「歷史係咁話」、「學人講經濟」、「文學放得開」和「真係好科學」。據了解，新一季度的《五夜講場》已開始錄製，但處長李百全表示要暫停錄影，直至管理層審批通過。

節目曾以文史哲角度 討論社會運動

翻查節目列表，《五夜講場》在多年來緊貼社會脈膊，常於節目中討論時事。如在前年反修例運動期間，《歷史係咁話》曾有集數以「以暴抗暴真勇武？」為主題，探討歷史上的反抗運動；《文學放得開》亦曾以「抗爭與文藝」，探討從社會運動的角度看文藝創作者的參與；《哲學有偈傾》亦有集數談及「勇武」，以及「和理非」概念。

在非討論時事的集數方面，如去年的《文學放得開》及《哲學有偈傾》均曾討論被中國「伕名」的填詞人林夕之歌詞和人生哲理；而前者嘉賓之一，為「初選案47子」被告之一的屯門區議員張可森。

曾任《五夜講場：學人串社科》主持的城市研究者、香港伍倫貢學院社會科學院助理教授黃宇軒於facebook發文指，「未知仲有無得再在電視見大家」，但認為假如節目被停播，很多主持仍會繼續以其他方法，與大眾分享「這個時代需要的知識同學問」。

為《五夜講場：學人串社科》擔任主持的中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智亦於facebook指，有幸擔當《五夜講場》主持，認為「香港有此節目難能可貴」，並對製作團隊百分百支持及信任。

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