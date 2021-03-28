【本報訊】政府扶貧不力，草根階層盼以手工產品自食其力。撐基層墟市聯盟聯同20多個團體於美孚舉辦的「香港墟市節」昨日開幕，共有約30個攤檔，大部份商品均由基層人士親自製作。主辦單位表示，民間團體申請閒置用地困難重重，政府部門更是一星期前才確認可提供場地，慨嘆申辦墟市機會得來不易。

墟市節以「墟構市集」為主題，由昨日起至6月舉行。場內不乏售賣基層手作飾物、手袋的攤檔。其中由循道衞理亞斯理社會服務處統籌的攤檔，所賣的貨品均由居於荃灣劏房的婦女製作，負責社工表示，印有本地特色圖案的袋款較受歡迎，但場地人流偏少，會將餘下產品放上社交平台或社區中心售賣。

育有一子的檔主Clare以前主要靠在市集擺賣手工產品及為宴會製作零食小禮物維持生計，懷孕後全職照顧兒子，現主要靠丈夫養家。但她表示丈夫的工作是合約制，擔心完約後收入不穩，所以重操故業，希望出一分力賺錢養家，「賣得幾多得幾多」。

場內禁飲食影響生意

因應疫情，食環署向主辦單位規定墟市場內不准飲食，售賣自家製食品的攤檔大嘆生意大受影響。檔主Stella指不能試食令消費者購買意欲大減；另一檔主心媽則因應疫情改變售賣形式，「以前擺市集會即叫即炒，𠵱家整晒真空包裝」。

撐基層墟市聯盟代表Bessie憶述聯盟多次申請政府閒置用地舉辦墟市，冀推動墟市文化，但往往需時至少兩、三個月，甚至半年，今次亦要到活動舉行前一星期才獲確認可租用場地。

她指政府對防疫措施要求繁複，除限制攤檔之間的距離，亦要求在場員工先做檢測，「但點定義咩係員工？義工又使唔使做？檔主同佢哋嘅義工又需唔需要呢？我哋都好難向檔主解釋清楚」。她又表示聯盟稍後亦計劃於大埔、東涌、上水等地舉辦墟市，有待政府部門確認場地。