【2021年3月19日更新】可申請之參觀日期已更新。

2021年可申請參觀日期（參觀日期為星期一至四）：

4月7至8, 12至15, 19至22, 26至29日

5月10至13, 17至18, 20, 24至27, 31日

6月1至3, 7至10, 15至17, 21至24, 28至30日

（3月1日至3月31日 （已截止申請） ）

每日之參觀名額有限，先到先得。

申請截止日期：申請參觀日期前一個月

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在2021年，海洋公園在疫情下重開後，再與「蘋果日報慈善基金」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過非牟利機構或慈善團體協助本港低收入家庭成員申請海洋公園門票。

申請表下載：https://bit.ly/adcf_download

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備註：

1. 申請一經批核，已確定的參觀日期不得更改。

（門票只限於指定日期的日間使用。所有參加者及帶隊者必須整團一同進園。而個別遲到的參加者，均不獲處理。申請一經批核，已確定的參觀日期不得更改。）

2. 為應對2019冠狀病毒病，所有訪客（除獲豁免人士*） 進入海洋公園園區前均須於網上預約到訪日期，並提供姓名及電話號碼。如海洋公園於參觀日仍有實施有關措施，惟透過本計劃申請之門票，將由海洋公園代為安排處理網上預約程序。獲豁免網上預約人士須於進入園區前利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、電話及到訪的日期及時間。（*3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童和持有香港勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」之人士。）（www.oceanpark.com.hk）

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慈善機構申請步驟：

1. 前往「蘋果日報慈善基金」下載區 https://bit.ly/adcf_download 下載、填寫及遞交申請表（傳真至23076307）。

2. 「蘋果日報慈善基金」交申請資料予海洋公園審批。

3. 如申請獲批， 獲批 慈善機構領取門票前向「蘋果日報慈善基金」提交參加者名單（下載：https://bit.ly/adcf_download）（填寫後傳真至23076307）。「蘋果日報慈善基金」轉交參加者名單予海洋公園。

4. 獲批 慈善機構預約「蘋果日報慈善基金」領取海洋公園門票。

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參加者定義：

參加者須為本港低收入家庭成員。低收入家庭定義為該參加者或其直系家庭成員現正領取至少一項以下津貼：

1. 綜合社會保障援助（綜援）計劃

2. 學校書簿津貼計劃（全額或半額）

3. 在職家庭津貼（職津）計劃

4. 短期食物援助服務計劃

5. 蘋果日報慈善基金

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參加者交通及膳食安排：

獲批慈善機構自行安排。

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蘋果日報慈善基金

申請表下載：https://bit.ly/adcf_download

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

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