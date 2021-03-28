【本報訊】涉事鴨脷排碼頭白牌艇，屬未經運輸署批准經營街渡服務，船上救生設施欠奉，往往造成安全隱患，一旦遇上意外後果堪虞，保險亦不受理。有大律師直指今次船隻追撞事件情況嚴重，「草菅人命」，可構成危害他人海上安全罪行，最高可判監四年。

本報記者昨重返鴨脷排碼頭，並佯裝乘客登上白牌艇直擊，所見船上救生設施欠奉，亦不見救生衣。根據《商船（本地船隻）（安全及檢驗）規例》，舢舨船上須配備最少一件救生衣以及一個救生圈。

與記者同坐的乘客岑先生不諱言：「呢啲都要自己take個risk（冒風險），咁嘅價錢同咁短時間，呢啲要自己衡量。我唔覺政府會發牌，唔會為咗咁細嘅平台發牌。」他認為今次船隻追撞是個別事件，「都係一時之氣啫，因為so far好多年都冇聽過。」

故意追撞可囚四年

大律師陸偉雄直指，事件中船隻故意追撞情況嚴重，可構成危害他人海上安全罪行，「就好似平日路上用車撞人咁，不過𠵱家係用船撞，簡直係草菅人命！」根據《船舶及港口管制條例》（第313章）第72條或《商船（本地船隻）條例》（第548章）第32條，任何人觸犯危害他人的安全的罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁四年。

前立法會漁農界議員黃容根指受疫情影響，不少漁民不能出海，以致有人船隻載客幫補生計，他批評為爭客故意追撞船隻，做法不能接受。