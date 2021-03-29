政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日（29日）表示，現時是本地個案「清零」關鍵時刻，呼籲各界忍耐。又指政府可考慮放寬不涉及除下口罩飲食的場所的防疫措施，包括戲院和宗教聚會場所。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦認同本港疫情處於關鍵時候，預料復活節5天假期期間，不少市民會有聚會，而疫情在每次長假期後都會反彈，故現時不是放寬社交距離措施的時候。

對於何時可放寬限聚令或部份處所的營業限制，曾祈殷建議酒吧業界等預早做好復業安排，如改善店內鮮風系統；港府亦要盡早提出放寬的準則。對於港府要求酒吧顧客戴口罩、用飲筒飲酒，他質疑難以執行，執法部門亦未必能頻密巡查。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則表示，早前與政務司長張建宗會晤時，當局曾希望酒吧嘗試要求顧客戴口罩及用飲管飲酒，但未有明確結論。他坦言，現時對復業不敢抱太大期望，只希望港府可以列出明確條件。他又批評，部份賣酒的食肆現時有如酒吧，但只有酒吧要長期停業是「歧視」，促請港府平衡疫情及業界苦況。

反對以錢利誘市民打疫苗

對於上周六（27日）公佈的數據顯示，有近12%未有接種第二劑科興疫苗，社區疫苗接種中心疫苗「甩底率」約為10%。曾祈殷認為，在確保疫苗供應充足的前提下，港府應主動為市民提供更多誘因，例如生活、旅遊及工作便利，而非提供金錢誘因。他又建議港府考慮購入只須接種一劑的疫苗。

由德國BioNTech及上海復星醫藥供應的復必泰疫苗，因應包裝瑕疵問題而暫停在香港及澳門接種。BioNTech稱其調查顯示問題只與疫苗包裝有關，生產過程及疫苗質素沒問題。曾祈殷指，只有香港出現類似問題，相信只是個別事件，不涉及系統性問題，呼籲市民不用太擔心。

籲市民改以網上活動取代面對面聚會

而就香港童軍總會上周六在尖沙嘴香港童軍中心舉辦「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更舉行逾百人晚宴，部份人拍照時更除下口罩。曾祈殷呼籲市民保持忍耐，並思考能否將面對面聚會改為網上活動，而執法問題應交由執法部門解說。強調如再有群組爆發，受影響範圍難以估計，故不想疫情「留有尾巴」難以根除。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！