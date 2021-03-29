前年11月2日，警方在港島採取行動，拘捕近200人。一名男文員被指當日在灣仔攜有雷射筆，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官崔美霞今裁決指，當時警方已施放多枚催淚彈驅散示威者，但被告未有攜同涉案雷射筆離開，反而逗留在現場，反映他有意圖與警方發生衝突，並打算用雷射筆傷人，遂裁定他罪成。崔官將被告還柙至下月12日求情及判刑，其間為他索取背景報告。

被告冼詠倫（33 歲）步入囚室前，旁聽席市民向他揮手道別，並大叫：「撐住呀！手足！」

辯方指，案發時被告沒有拿著涉案雷射筆，僅將之放在背囊內，反映他沒打算使用。至於被告背囊內的10張八達通卡、17張現金券、兩支生理鹽水、13個頸套、一個防毒面具及護目鏡等物品，均是防衞用品。

惟崔官認為，有關物品明顯用作掩飾身份，若只為了防衞，根本不用帶防毒面具、口罩及13個頸套。而被告於衝突發生數小時後，仍未有攜同上述裝備離開現場，反映他明顯有意圖與警方發生衝突。

對於辯方所指，即使被告攜帶上述裝備，亦不代表他可預見現場會發生衝突，崔官表明不同意，直指當時警方已施放多枚催淚彈驅散示威者，被告卻在現場攜有涉案雷射筆，唯一不可抗拒的推論便是用作傷人。

至於辯方指案發時被告身邊並無警員身處雷射筆的射程範圍內，崔官反駁謂根據案例，只要被告將涉案雷射筆視作傷人工具，那麼它便是攻擊性武器，辯方不用證明被告確實用以傷人。此外，涉案雷射筆的筆身印有警告字眼，表明會對人體構成傷害，認為被告必然了解其性質，故裁定他罪名成立。

崔官將案件押後至下月12日判刑，等候為被告索取背景報告，其間被告須還柙。崔官表明，會開放所有判刑選擇，包括判監。

案件早前審訊時，拘捕被告的速龍小隊警員22303供稱，被告多次揮手掙扎，直至被制服地上才停止；惟他觀看新聞片段後承認被告沒有掙扎。另一警員則指被告伏在地上仍極力掙扎，但亦未能從片段中指出掙扎畫面，只謂大家定義不同，「唔好拗啦」。

【案件編號：WKCC1655/20】

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