【本報訊】疫情持續逾年，仍未見終結，嚇怕夫婦情侶行房。有調查發現疫情後，逾三成受訪市民減少性生活，更有逾四成人指比疫情前更不想生兒育女。負責調查的組織認為，性生活是生活質素的重要指標，惟不少已婚人士在疫情中面對失業及經濟壓力，生育意願大幅降低，間接影響性生活，呼籲社會關注問題。

香港性教育、研究及治療專業協會去年12月成功訪問1,003名年滿18歲人士，逾半已婚，約83%為18至50歲人士。性活動除性交外，亦包括接吻、自慰等。

生育意願降低

調查結果發現，有32.4%受訪者指包括性功能、行房次數或性滿意度等的「性生活水平」，在疫情期間有所下降；逾四成人更指疫情後的懷孕意欲銳減。

協會認為性生活是反映生活質素的重要指標，該會會長吳海雅表示，已婚人士在疫情中壓力大增，令生育意願降低，並間接影響性生活。吳續指調查又反映較年長者和失業人士等最受影響，呼籲社會多關注他們的抗疫抗壓能力，又建議市民多與伴侶溝通，並與時俱進網上學習以應對環境突變，保持與社會接觸及與人溝通，確保身心健康。

惟調查亦發現情侶及夫婦情感親密度於疫情下反而升溫，反映疫情對「性」與「情」有不同影響，協會認為夫婦及情侶在疫情中更願意一同共患難，增加親密度。

該會副會長邱貴生指出，限聚令使港人經常留家，夫婦或同居情侶的性活動或因家人常同處而減少，但因雙方溝通增加，令感情有更根深柢固的機會。