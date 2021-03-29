初出茅廬的銀行主任受業績困擾，獲任職酒樓經理的母親自動請纓，介紹同事開設支薪戶口，並擅自轉帳造數，串謀詐騙銀行佣金。兩人今日在東區裁判法院承認一項串謀詐騙罪，主任裁判官羅德泉指銀行主任為策劃者，雖然涉案銀碼不高，但影響銀行聲譽。羅官先為兩人索取報告，並准以原有條件擔保，押後至下月20日判刑。

本案首被告林其鋒（30歲）案發時是渣打銀行（香港）有限公司客戶拓展部主任，同案另一被告張佩君（56歲）則是他的母親，案發時在金御海鮮酒家分店任職經理。二人同被控一項串謀詐騙罪名。羅官為首被告索取背景報告及社會服務令報告，而次被告索取感化報告及社會服務令報告。

控罪指，林其鋒及張佩君於2017年4月11日至12月18日期間一同串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使個別人士在銀行開設戶口，以及未經授權把款項轉入和轉出該些戶口，從而提高用作計算林其鋒季度佣金的銷售額。

案情指，林其鋒案發時獲派駐中環一間分行，負責為顧客開設戶口，若客戶使用新開設的戶口支薪，相關薪酬金額將會計入林的業績，以計算其季度佣金。而張佩君身為金御中環分店經理，負責處理前線員工的支薪安排，但該公司沒規定員工須在指定銀行開立支薪戶口。

廉署調查發現張佩君的四名同事及金御一名茶客疑被促使在渣打銀行開設戶口，並有數筆款項在未經該五名戶口持有人授權的情況下，由張佩君個人戶口轉帳至該些戶口再被轉出有關戶口。林其鋒因而獲發額外季度佣金共4,520元。

辯方大律師求情指，林畢業後任職渣打銀行櫃台員，憑其個人努力，兩年後已晉升至客戶服務主任，其後因未達業績指標而感到不開心。母親出於愛子心切，忽略法律後果犯案。大律師強調，被告達至業績後已停止該行為，並非出於貪心，亦願意賠償涉案金額，以示悔意。首被告自前年遭廉署調查後，已被銀行解僱，現於琴行任職。

【案件編號：ESCC429/21】

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