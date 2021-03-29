港台《鏗鏘集》疑再被抽！《蘋果》收到消息指，原定今日（29日）晚上8時播映的《鏗鏘集》，探討中大學生會內閣「朔夜」及理大學生會當選情況，當中即使包括建制派議員劉國勳及容海恩等人訪問，最終今早仍被處長李百全下令將該集抽起，即時停止製作。有港台中人表示，完全沒有管理層向他們解釋節目抽起原因。

翻查港台電視時間表，《鏗鏘集》仍佔據晚上8時的播放時段，節目名為「青春的一場修煉」。根據節目簡介，內容探討反修例運動後，大學學生會的當選及「接莊」情況。製作人員訪問了早前辭職的中大學生會內閣「朔夜」，以及成功當選的理大學生會新內閣，記錄他們由參選到當選的過程。

該集亦有訪問建制派人士，包括中大校董、立法會議員劉國勳，以及立法會教育事務委員會成員容海恩，回應大學學生會的角色和定位。然而，據知，製作人員今早在為節目錄製旁白時，該集突然被李百全抽起，並下令即時停止製作。有港台中人指，至今仍未有人向他們交代抽起節目的原因。

《蘋果》正向港台查詢事件，有待回覆。

相關新聞：清算港台︱處長李百全DQ蘇玉華嫌「太黃」 換民建聯林琳主持《鏗鏘說》 閹埋《鏗鏘集》換監製

相關新聞：清算港台︱高層再出手 《鏗鏘集》何啟明拍攝片段遭除名 逼監製為節目內容改動簽名問責

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！