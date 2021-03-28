【疫情何時了】

【本報訊】特首林鄭月娥及一眾專家多次公開呼籲市民避免聚會，以免造成播疫風險。但由林鄭擔任總領袖的香港童軍總會卻無視當局呼籲，上周六晚舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業禮兼百人晚宴，出席者包括香港童軍總會總監劉彥樑、去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君等。警方曾接獲投訴到場了解是否涉違限聚令，但據悉，有出席宴會的輔警前高層及現職警務人員出面「擋駕」，聲稱宴會屬私人地方，並無違規，警方隨即收隊離開。

涉事活動及晚宴在尖沙嘴香港童軍中心11樓舉行，記者當晚直擊現場，發現11樓歷史展覽場地，有逾30名身穿童軍制服人士聚集，大部份人手執證書，不斷與同伴拍照留念，部份人更一度除口罩。主持解散後，在場人士轉往同層其他房間舉行晚宴，有工作人員將數盤食物拿入晚宴場地內。

DQ黃之鋒刀手蔡敏君出席

消息指活動有逾百人出席，除劉彥樑及蔡敏君外，香港恒生大學校長何順文任主禮嘉賓，身兼童軍的城大協理副校長（中國大陸事務）羅璇及香港童軍總會副主席殷巧兒亦有出席。

據悉，晚宴原定7時至10時舉行，其間警方接獲投訴，懷疑涉事活動違限聚令，派員到場了解，惟出席聚會的輔警前總警司、教大教育政策與領導學系副系主任陳湛明，以及一名在童軍擔任要職的李姓警務人員即時「擋駕」，聲稱私人地方聚會不受限聚令規管，警員旋即收隊離開，並無入場跟進調查。

雖然童軍總會指稱私人地方聚會不受限聚令規管，但消息指警方到場了解後，主辦方立即腰斬宴會，一眾賓客在糖水未上下即「走後門」離開。

知情人士指，劉彥樑早前才在總會內部發通告，呼籲會員遵守限聚令，避免不必要聚會，不齒劉講一套做一套，「佢就知法犯法，雖然嗰度係私人地方，但有提供飲食，屬正規宴會格局，出席者應該有所警覺」。

事件曝光後，劉彥樑昨傍晚向學員及職員發短訊，指摘結業典禮期間，有「不知名人仕（士）」報警及通知記者。他堅稱香港童軍中心為私人地方，不屬第599G章所指的公眾地方，惟因警察調查需要及避免影響嘉賓及學員，故將當晚程序時間縮短。

香港童軍總會回覆時未有回應當晚活動和晚宴參加人數，僅指訓練班在香港童軍中心舉行，並不屬第599G章所指的公眾地方。訓練班採取適當防疫措施，所有參加者均為童軍成年成員，並證實蔡敏君為其中一名學員。

蔡敏君透過民政事務總署回覆稱，是以個人學員身份出席童軍總會的訓練活動，乃私人活動，所有參加者獲邀出席。她又引述主辦單位指，活動舉行地點不屬於第599G章所指公眾地方，並指主辦單位已採取適當防疫措施。

警方證實上周六晚約7時45分接報，香港童軍中心有多人聚集，疑違限聚令。警方到場經調查後未發現有人違反限聚令，事件列作投訴處理。惟警方並無回覆當晚是否有出席宴會的輔警前高層及現役警務人員曾「擋駕」，阻止警方入場調查。

本報分別向恒大、教大查詢參與宴會人士回應，昨未獲回覆。城大指羅璇若以私人身分出席活動，大學不作評論。食衞局未有正面回應事件，只重申若屬私人地方，必須要防止公眾人士進入；而任何宴會活動的人數均不得超過20人。