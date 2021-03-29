港鐵今日（29日）公佈，按照「可加可減」機制，今年可減價1.7%，是12年來首次有得減。不過當計及折扣優惠更改後，港鐵票價「明減實加」近20%；即使獲行會批准減價，但其票價仍增加約17%。有關注組成員批評所謂「5%票價優惠」只屬取巧，「用盡晒機制入面嘅操作，令到好似減好多咁」，且尚有2.85%的累計加幅仍未處理，封頂機制令票價加幅不斷順延。

巿民對於港鐵今次「明減暗加」指有欺騙巿民之嫌：「咁不如唔好減，你減得價，就係想巿民應該受惠，但係如果你話你轉個頭係貴咗，咁加價好似好呃緊人咁。」形容是「數字遊戲」，令整體觀感較佳而已。

乘客：佢睇準你搭開就唔會走㗎啦！

Michael每天都會乘搭港鐵，聽到港鐵按「可加可減機制」，減價1.7%後，反問「可減？佢有加冇減㗎喎，有減㗎咩？」在得悉一番調整後，車票價格更高，以戲謔的語氣稱：「咁多謝呀？計番條數都唔止啦！」

他認為港鐵的行為似是在走灰色地帶，只是「做個樣咋嘛」，又稱港鐵相當擅長捉摸巿民大眾的心理，運用自己是「最穩陣」的交通工具的優點加價：「佢就係睇準你呢個位，覺得你搭開就唔會走㗎啦」，又指「佢所謂嘅有得畀你揀，其實即係冇得揀」。

Michael稱，平日經常過海，故購買港鐵「都會票」，坦言加價對他的影響有限，但他亦贊同，有關調整對基層巿民的衝擊較大，雖然對港鐵沒有太多期望，但指「梗係想減啦，減多啲啦」。

唐小姐不常搭港鐵，她稱港鐵最新票價調整安排「好無聊」，指普通巿民聽到「減價」二字，或會以為車費更便宜，但實際上原來加了價，形容相當無意義，且有欺騙巿民之嫌：「咁不如唔好減，你減得價，就係想巿民應該受惠，但如果轉個頭係貴咗，咁加價好似好呃緊人咁。」

唐小姐稱「本身都麻麻哋佢（港鐵）」，對港鐵毫無期望，但認為港鐵亦明白，在疫情的重創下，經濟受創，若然再公然加價，會令巿民不滿，於是透過這種「數字遊戲」，令整體觀感較佳。

長者盧小姐受惠於長者乘車優惠，不受是次加價影響，但直言對港鐵的加價行為不贊同：「你港鐵年年都有錢賺，係咪先？咁你應該回饋返畀啲巿民啦！」又指：「唔應該囉，尤其係而家個疫情咁樣，咁多人失業，都係要回饋返畀啲巿民，幫助吓囉！」認為政府應推出措施減低加價對巿民的影響：「佢係（港鐵）大股東嚟㗎嘛，梗係要做返啲嘢啦！」

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