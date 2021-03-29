初選47子大部份人已還柙約1個月，今日（29日）繼續有親友到荔枝角收柙所探望，但身陷囹圄的不只僅僅47人，還有更多「無名氏」抗爭者，至今仍飽受牢獄之苦，獄外人同樣亦不會好受。「赴湯杜火」夫婦湯偉雄和杜依蘭，早上探望一位即將就暴動罪判刑的朋友。暴動及非法集結罪脫的兩人，來到囚禁眾多抗爭者的收押所，坦言感到很沉重、無法釋放自己，期間湯與妻子淚眼相對，緩緩說出百感交集的一句：「可能⋯坐監會仲會舒服咗。」

「赴湯杜火」嘆共同犯罪原則「幾黐線」

湯偉雄和杜依蘭夫妻兩人，因前年中西區遊行被控暴動及非法集結罪，雖經審訊後罪脫，惟上訴庭就律政司提出的上訴，裁定「共同犯罪」適用於不在案發現場的人士。湯批評，法庭就有關犯罪原則的界線及解釋均非常模糊，嘆「其實都幾黐線」。

湯偉雄續說，今日探望即將就暴動罪判刑的朋友，其律師指案情樂觀，「個判刑希望喺佢預想範圍入邊」，而友人亦已適應還柙生活，做足心理準備。雖以清白之身來到收押所，但湯形容心情很沉重，「其實無罪唔一定係釋放咗自己，有陣時有啲仇憤，可能.....坐監會仲舒服咗」，語畢沉靜，身旁的太太卻亦早已眼眶紅了。

劉頴匡聞廖啟智逝世感可惜

至於同樣已還柙多時的初選47子，早上繼續有親友陸續到場探望，其中經常到不同院所探監的榮休主教陳日君亦有到場，為還柙者帶來聖經及宗教書籍，而他袋中存放有多張硬卡紙名單，分別寫有還柙在不同院所人士的名字及編號，相信是登記探監所用。

連日來從未缺席探望男友劉頴匡的黃于喬（Emilia）指，劉自從收到收音機後，獲取資訊的速度竟比她更快，「一入去已經知道Jimmy（岑子杰）要押後（保釋申請），全日喺度聽收音機、睇報紙，好留意時事」。資深演員廖啟智昨晚因癌疾逝世，探訪期間劉頴匡亦主動說到此事，表示早前從《蘋果》讀到智叔勇敢與病魔搏鬥，「嗰陣時仲覺得好受到鼓舞」，如今得知壞消息後感到很可惜，又指自己對智叔在劇集《選戰》中飾演的角色很深刻。

被女友嘲「頭髮長到似草泥馬」的劉頴匡，近日終於獲安排剪髮，黃于喬指，因他在獄中無法照鏡，故並不知道自己外貌如何，她則形容「幾好睇、幾精神，剪得都唔錯」，笑言「可能仲好過出邊」。

此外，沙田區議員黃學禮被控於19年8月7日在長沙灣政府合署外一項阻差辦公罪，今亦於西九龍裁判法院裁有判決，劉頴匡托女友向他轉述，「冇事就快啲過嚟探佢（劉），有事就，唉！大家入嚟聚下啦！」最後裁判官劉淑嫻判黃罪名不成立。

胡志偉計劃修讀學位 王百羽精神不錯

黃大仙區議員黃逸旭、張嘉宜結伴探望胡志偉，形容他今日精神不錯，「志偉都話有同其他兄弟傾偈、同快必傾偈，民主派自己都有討論同溝通」，又指他適應還柙生活後，健康方面已大有改善。黃指，胡計劃在獄中修讀學士學位，「可能都會讀啲degree，就係苦中作樂，橫掂都係悶」。

元朗區議員陳詩雅、張智陽探望王百羽後指，「王伯」精神及健康不錯，又表示感謝外界關心，但他為了在監中解悶，閱書量大增，「提醒我哋記得要入多少少書，令到自己冇咁悶」。兩人又指，今日主要與王百羽閒話家常，「都係問下佢減肥點」，期間他亦透露自己有與其他還柙民主派交流，目前關係更不錯。

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