歐盟於今年3月下旬宣佈制裁中共於新疆的四名幹部及生產兵團，是自六四事件後的首次。事件引起軒然大波，不單中共惱羞成怒，反制裁十名歐盟成員及四個實體，更動員國家機器進行「大外宣」，上演一場「我支持新疆棉花」的大戲，不少演藝人紛紛跟從，不惜與廣告商違約，為的就是要表忠，好讓自己能在中國大陸的演藝圈站得住腳。

可是，這個「新疆棉花」背後裝載着的，卻是大規模囚禁、強制勞動、種族滅絕等的人道罪行。記得數年前到過奧斯威辛集中營，大門外的一句就是以德文寫上的「勞動帶來自由」，這句最諷刺的地方是每個進來的人，都不知道自己的下場如何，更遑論自由。在奧斯威辛，早期的確是有各式各樣的勞動。直至1942年萬湖會議，由納粹黨人海德里希提出「最終解決方案」後，數以百萬計的猶太人就在這個滅絕營被屠殺。

這段血色的歷史，數十年後重現中國新疆，《紐約時報》2019年底發表題為〈洩露文件揭示中國如何組織對穆斯林的大規模拘禁〉的文章，披露超過400頁中共治疆政策內容，當中指出習近平上任國家主席不久後，決意以「打擊恐怖主義」為名，實行鐵腕管治，表示「我們（中共）必須比他們（維吾爾族）更狠，絕對沒有憐憫」。而自陳全國於2016年上任為新疆黨委書記後，全面開展對維吾爾人的鎮壓，包括設置「再教育營」、設置全面人臉辯識監控及強制漢化運動等。

披露文件中有一份是供〈培訓學校學員子女問答策略〉，指出被帶到「再教育營」的維吾爾人可以消除他們犯罪的可能性，並可學會一兩項技能，在中共引進或興辦的企業中找到一份「穩定而自主」的工作，賺個三五千元工資。惟據英國廣播公司於2019年6月的新疆專題報道中，維吾爾人Rakhima Senbay直指，中國的再教育營中並無自主，被關進營裏的人要帶腳鐐、被電棍毆打，而他們更要在外國記者面前載歌載舞，唱着紅歌表達營中「美好一面」，以免被進一步虐待，而Senbay的唯一罪名，就是在手機中裝了WhatsApp。

華春瑩「黑奴照」貽笑大方

諷刺的是，外交部發言人華春瑩面不紅、耳不赤地端出一幅擬似「黑奴」強制勞動的照片反唇相譏，指出新疆棉花是機械製的，相比西方使用黑奴勞動，遠為文明。惟該照片為1968年德州囚犯的工作實況，攝影師當時期望針對的是在囚人士的囚權問題，一個國家級假新聞，除了貽笑大方，更是虛弱無力。

那些爭相爭取國家品牌青睞的藝人們，別忘了要先賠好違約金、把家裏的外國品牌全都扔棄，才對得起他們那個「我支持新疆棉花」的微博。有趣的是，事情的發展往往超乎想像，執筆之際，《環時》試圖降溫，表示「抵制群眾隊伍裏混進了壞人」，呼籲民眾保持理性，然而，這種民族之火一旦燃燒，豈可輕易平息？只是不知道爭相表忠的藝人，可有暗自後悔？

顧書維

自由撰稿人