左報和「梁粉」屈穎妍近日就西九M+博物館一幅有關藝術家艾未未向天安門舉中指的展品，連番狙擊西九文化區管理局董事局主席唐英年。唐英年今日陪同立法會議員參觀西九文化博物館後主動回應爭議。對於有指管理局「跪低」，抽起不雅相片，唐英年強調從無計劃將相關照片於開館時展出，稱指M+博物館會遵守香港法律，包括「港版國安法」，但唐未有明言相關作品仍有否機會展出：「我喺度係唔會講會唔會展出，又或者會幾時展出，呢個我係留待我哋嘅專業團隊去做。」

M+職員大多黑衣為主，今天到場的唐英年則穿上藍衣。唐英年被問到艾未未向天安門舉中指的作品是否違反國安法時指，自己非法律界人士，「唔識得判斷」，但稱駐港國安公署若覺得有展品違法，該館一定依法處理。他又指M+所有藏品都能在網上參閱，該館亦已將淫穢和不雅作品「打格仔」，要年滿18歲以上人士才可瀏覽，相信國安公署亦可看到，「如果佢哋（公署）認為有啲（展品）係違法嘅，我好相信佢地一定會主動接觸我哋，同我哋研究吓違法嘅作品我哋應該點處理，我哋一定會同佢哋充份合作」，而目前未接獲國安公署任何查詢。

至於會否邀請艾未未來港出席年尾開幕禮，唐英年稱目前未定嘉賓名單，亦不清楚海外嘉賓在要接受隔離21日下，還會否願意來港出席儀式。他又指M+博物館非「雜貨攤」，每個策展都要有主題，並非要將所有展品都展出，目前不會評論哪些藝術品會於開幕禮展出，「因為咁樣就失去咗開幕時觀眾嘅新鮮感」。

否認M+乃雜貨攤 策展有主題

問及有關六四和政治敏感的藝術品能否在該館展出時，唐亦稱自己非專業的藝術評論人，只能信任該館專業團隊的判斷。而在守法和專業同時，他認為亦要保護香港多元社會的多元聲音，以及藝術表達自由，「我哋要取得社會上呢個平衡，就唔可以太過側去任何一邊」。他並稱，特首林鄭月娥一直力爭香港要作為「中西文化樞紐」的角色，他亦樂意就「十四五規劃」推廣香港作為有關樞紐。

屈穎妍及建制派近日曾批評唐英年當年以天價1億7,000萬購入希克的藏品，質疑有官商勾結；唐英年強調，港人在《基本法》下有言論自由，「我覺得喺民主開放社會有不同的批評同聲音，呢個係正常同好健康，我亦都好歡迎他人提多啲意見畀我參考。」

被指天價逾億購希克藏品 唐指當年估價值13億

他不點名回應建制派質疑，指政府當年曾找專家評估，認為希克藏品價值13億，「如果對藝術有啲研究嘅人，就會知道呢9年，現代藝術品個價值係升得非常非常之快，你話今日值幾多錢？我唔敢講，但我相信會以倍增都唔過份。」

他又指，當年上海亦對希克的藏品有興趣，更曾提出為希克興建專屬博物館，最終希克選擇將藏品捐給香港，源於覺得香港人有很多獲《基本法》保障的權利，包括表達自由，「我哋能夠保護藝術家和藝術界的表達自由，希克明顯對這個有所考慮，並決定將展品捐給香港，因為他覺得香港社會非常開放、多元和包容。」

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