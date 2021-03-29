【本報訊】政府自去年12月21日宣佈英國航班禁飛香港後，至今超過三個月，大批滯留當地的港人終於歸期有望，食物及衞生局局長陳肇始昨日稱，考慮英國疫情及接種疫苗進度，將取消英國登機限制，港府正與航空公司商討於4月下旬，安排身處英國的港人乘搭指定航班返港及檢疫21日。政府並放寬低風險地區的檢疫期，由現時21日縮減至14日。

低危地區入境 強檢減至14日

陳肇始昨日於記者會表示，政府考慮到英國確診數字下降及當地接種疫苗進度，將取消英國登機限制，確保滯留的港人可有序返港。港府正與航空公司磋商，安排4月下旬的指定航班讓滯英港人直接回港，但抵港後須集中一間指定酒店隔離21日，並須於機場檢測待行，以及在檢疫期間的第7、12、19日進行強制檢測。陳肇始昨稱稍後會公佈相關詳情。

現時所有非由中國及澳門抵港的人士均須檢疫21日，早前商界向政府施壓，有國際投行更警告考慮將部份交易員轉移至其他金融中心，促放寬檢疫限制。陳肇始稱，因應不同地區疫情風險，政府宣佈低風險地區包括澳洲、新西蘭及新加坡抵港人士，隔離檢疫期由21日縮減至14日，另加七日自我監測及第19日強制檢測。

至於來自中風險地區的人士，如已完成接種疫苗人士，隔離檢疫期亦可減至14日，另加七日自我監測及第19日強制檢測；但高風險地區抵港人士則維持隔離檢疫21日。另港府考慮到內地疫情持續穩定，「回港易」計劃將擴展至所有內地經機場返港的港人，陳肇始表示當局會加強本港檢測能力，擴展安排會由政制及內地事務局協調。

協助滯英港人的公民黨觀塘區議員畢東尼向本報指，滯英港人至今仍有一百多人，不少留英學生亦因當地暫停面授課程，想提早返港。他批評政府未有交代具體的時間表，「現在好多人問緊我幾時，滯留當地嘅港人遍佈英國不同城市，如果倫敦上機，佢哋要預時間到倫敦」。