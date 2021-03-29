【本報訊】每次發生山泥傾瀉之後，山坡總會留下光禿禿的纍纍傷痕，土力工程處修復山坡時，須耗費大量人力物力。處方本月起推行為期三年的試驗計劃，首次利用無人機播種，期望可以加快植被重生的速度，比起以往要搭建棚架種植樹木，成本大大減少。

百平方米範圍一日完成

土力工程處總土力工程師陳惠蓮表示，以往發生山泥傾瀉之後，若要等待山坡自然修復需要較長時間，如要等待有鳥類等將種子帶到山上，動輒需時10年。處方亦會自行種植，以一幅100平方米的山坡計算，若搭建棚架再種植需數以月計，成本達數以十萬元；但若使用無人機，以一幅100平方米的山坡計算，一日即可完成播種，租用無人機的費用約為一至兩萬元。

陳惠蓮續指，處方本月起推行為期三年的研究，分別在粉嶺公路及石崗等共三幅山坡試行計劃。處方會研究哪些物種較容易在斜坡上栽種，初步選用原生種子，例如百喜草及白揪等，會定期監察發芽情況，若成效好，長遠將會研究在更多地方使用。但她表示使用無人機有限制，例如民居及電線杆附近不能使用，下雨天及有霧的天氣亦不能使用。

雨季將至，土力工程處副處長張秉業透露，去年全年共錄得214宗山泥傾瀉報告，較2019年的131宗多約六成，但仍較過去12年每年平均300宗報告少。

張秉業表示，香港越來越受極端天氣影響，擔心巿民會以為山泥傾瀉風險降低而有所鬆懈。他稱處方會繼續強化斜坡，如每年緩減30幅天然斜坡的風險等，並會增加興建智能泥石壩，至今已有九幅泥石壩設有感應器，將山坡有異動的數據即時傳送至電腦系統。處方呼籲巿民在當局發出山泥傾瀉警報時要遠離斜坡。