網民前年11月發起「七區行街」行動，患有血友病的16歲男生被指當晚兩度推開追捕他的警員，導致警員失平衡跪地拗傷。男生經審訊後被裁定襲警罪成，判監3星期。他不服定罪及刑罰，提出上訴，惟近日經考慮後決定放棄上訴，今透過大狀向高等法院稟明。法官潘敏琦批准撤銷上訴申請，男生即時入獄。扣除他於定罪後還柙的日子，相信一星期後可放監。

男生臨步入囚室時與家人道別，旁聽人士亦謂：「撐住！支持住！」以示鼓勵，男生點頭致謝。

涉案男生去年10月被定罪後，曾遭收押兩周以候教導所等報告，並於11月判刑，同月底提出上訴。代表大狀今向法庭申明，男生在索取進一步法律意見後，至本月23日決定放棄上訴。

控罪指現年17歲的男生前年11月3日在柴灣怡豐街近怡泰街交界，襲擊正在執勤的警員11030曾偉強。曾偉強作供時稱當晚到現場拆除示威者設置的堵路路障以及進行掃蕩，其間懷疑本案男生與堵路事件有關，上前截停，但兩度遭男生推開，令他失去平衡，一次「向後踏一步，左腳向後拗」，另一次則左腳輕微跪地，感到痛楚。

辯方當時質疑警員未有記錄案中細節，惟裁判官崔美霞認為警員作供沒有不合理之處，裁定男生罪名成立。雖然感化官認為男生有悔意，建議判處社會服務令，惟崔官指報告顯示男生堅稱不知道自己推人、動作屬本能反應，而社會服務令只適合有悔意人士，最終判處男生入獄3星期，但批准男生保釋等候上訴。

【案件編號：HCMA41/21】

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