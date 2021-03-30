醫院管理局首次發現一名28歲由美國回港的武漢肺炎男病人，在其臨床樣本中，驗出對變種病毒株E484K呈陽性反應。局方晚上出稿，指患者曾與另外3名確診病人一同接受隔離治療，現已安排單獨隔離。

根據醫學文章資料庫，紐約早於2020年12月前已發現首宗E484K感染個案，至今成為美國其中一種主流病毒株。有研究顯示，E484K的傳染能力可能較N501Y高。

接報患者對N501Y呈陰性即取消獨立隔離

醫管局發言人指，一名28歲、由美國回港的男病人，於上周五（3月27日）首先入住伊利沙伯醫院，同日稍後轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心接受獨立隔離治療，以待確診測試及基因排序結果。

感染控制中心其後接獲衞生署公共衞生化驗服務處通知，病人對N501Y變種病毒株測試呈陰性，中心根據既定程序，於3月28日下午，安排病人轉往與另外3名確診病人一同接受隔離治療。惟醫管局昨晚（29日）接獲進一步通知，指有關病人樣本的基因排序測試對E484K變種病毒株呈陽性反應。

感染控制中心為謹慎起見，在今日凌晨1時已安排有關病人及另外3名病人分別單獨隔離，並繼續緊密監察4名病人的情況，與衞生防護中心保持溝通。

E384K屬美國主流病毒株之一

E484K是繼英國的N501Y、南非N501Y.V2、巴西P1變異病毒株後，第四款近期在多國竄起的變異病毒株。據醫學期刊披露，E484K基因變異曾於去年12月前，在一些英國的N501Y病毒株上發現；其後病毒繼續演變，E484K發展成全新的變異病毒株，並不帶有N501Y基因變異位置。

醫學文章資料庫medRxiv顯示，早於今年1月已有等待同儕評審的文獻指出，紐約2020年12月前已發現首宗E484K感染個案。至今，E384K成為美國其中一種主流病毒株。

BioNTech對E484K抵抗力或較低

據美國專家月前的研究，E484K的傳染能力可能較N501Y高；而且，據瑞士、內地等專家本月中另一份尚待同儕評審的研究，E484K對BioNTech疫苗產生的中和抗體，有較高的抵抗能力，意味疫苗對這種變異病毒株的保護力可能較低，惟確實仍須經過同儕評審才有定論。

醫管局發言人強調，至今沒有在本地個案中發現任何變種病毒株，局方會與衞生防護中心及相關專家商討，如何加強基因排序測試的工作流程及其後的病人隔離安排。而根據早前臨床篩檢的結果，樣本如對源自英國N501Y變種病毒株驗出陰性反應，一般亦可以篩檢出南非N501 Y.V2及巴西P.1變種病毒株。

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