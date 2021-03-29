【本報訊】建制派議員多次提倡學校安裝閉路電視監察教師授課，據悉，教育局曾致電多間學校詢問安裝閉路電視情况。中學校長會榮譽總幹事黃謂儒撰文，力斥學校加裝閉路電視，如同將政治矛盾直接帶進課室，同時令教育專業淪為外行領導內行。他質疑全程監察後，「又由誰去裁決教師教學有沒有問題」，指有關方面將社會問題全歸咎學校，令教師的身份成為「原罪」。

黃謂儒指教育局副局長蔡若蓮是前線教師及校長出身，理應清楚學界擔憂及實際課堂運作，強調教師豈會只站在黑板前授課，面對鏡頭解說，重申教師會按學生需要趨前個別輔助。

惟若閉路電視鏡頭隨着教師走，同步錄下學生言行，勢令學生在監察下害怕「犯錯、出醜、嘗試」，影響原本課堂融洽的師生互動關係，打擊學習成效。

指監管程序不清晰

黃續指，監管閉路電視的程序、尺度，甚至跟進投訴流程、如何遵守《個人資料（私隱）條例》等亦不清晰，將令校方要額外花精力「處理與大部份學生學習無關的閉路電視問題」。

黃稱香港中學校長會眾執委表明擔心過度監察教師上課，會將「政治矛盾直接帶進課室現場」，令教師在「明示或暗示的指標下被迫鐵板一塊灌輸式教學」。他認為現時全球疫情肆虐，香港當下社會意見分化，引進課室閉路電視監察系統，無疑是將「超級精神壓力煲引進校園」，後果堪虞。

教育局指學校安裝閉路電視系統是為了防止罪案發生。若學校在校舍安裝閉路電視，必須遵守《個人資料（私隱）條例》，並審慎考慮必要性、合理性、公開性，以及其他私隱侵犯程度較低的方法，更有效達到擬定目的，並須與持份者達成共識。