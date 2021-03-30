呼吸系統科專科醫生陳恩發涉嫌去年7月偷影女子裙底被捕，早前被控有違公德罪，案件今在九龍城裁判法院再提堂。控方表示經調查後，從被告手機及電腦內發現逾萬張相片，需要再索取法律意見以考慮控罪適合性，申請押後至下月29日再提堂。主任裁判官嚴舜儀批准被告繼續保釋候訊，但增加不准離港作為擔保條件。

被告陳恩發（48歲）被控於去年7月2日在港鐵佐敦站往油麻地站的車廂內作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，亦即用手提電話拍攝女子X的裙底相片。控方暫時未加控更多罪名。

控方今向法庭申請押後，表示由於相關照片數量甚多，需要專家核對來源及分析拍攝時間。辯方反對押後，指案件自去年11月30日提堂後，控方已兩度申請押後，浪費訟費，對被告不公，又謂被告已準備答辯。

嚴官指出，控方調查需時，且得到新證據，有可能作其他方面的檢控，故需索取法律意見，遂批准控方押後。

【案件編號：KCCC3408/20】

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