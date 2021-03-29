【本報訊】深水埗建材店一隻三個月大幼貓「可樂」去年11月失蹤，店主翻查鄰舖閉路電視，發現愛貓在店外被人抱走，幸報警尋回。涉案操普通話中年男子被控一項盜竊罪，昨日受審。他沒有聘請律師，自行抗辯稱以為該貓是流浪貓，又承認把貓抱回家打算飼養，辯稱「之前在大陸都撿過這些貓，當時以為沒有人要，貓咪跑到馬路上，我怕牠有危險」。

報稱售貨員的男被告王乾（43歲）被控去年11月27日在荔枝角道一間建築材料公司外偷竊⼀隻貓。主角「可樂」去年9月起住在店內，主控問貓主兼店舖老闆娘陳容，可樂價值多少。陳稱價值約2,000、3,000 元，但補充可樂是一隻普通唐貓，不值錢，「3,000蚊係當一般財務咁去估算，警察叫我估市價」。可樂現已回家。

案發時可樂掛着頸繩及鈴噹，當日早上約10時，陳發現可樂不見了一小時也沒回來飲水，在店外遍尋不獲，遂與丈夫到旁邊士多翻看閉路電視。陳稱，錄影顯示一個身形高大、平頭裝的陌生男曾在店外停步看她與可樂玩耍，男子待她入舖後即順手拎走小貓並離開。

稱無留意掛飾 不知有主人

被告盤問陳時，用普通話自述當日下班買菜，單手拿着餸袋，經過店面看到她玩貓「玩了一下，然後就進裏面」，及後貓咪跑出馬路，「我就認為那隻貓是流浪貓，誰都可以玩」，於是上前摸貓。因拿着東西不方便，故抱貓回家。

警方於案發後三天到被告居住的大角嘴工廈搜索，在8樓聽到貓叫聲，其後有貓從一個單位的氣窗跳出。同晚被告返回單位被捕，警誡下稱貓咪是他從建材店外拿走。

裁判官裁定表證成立後，被告出庭作供。他遭主控問是否同意貓咪掛有飾物代表有主人時，稱當時沒注意，從沒想過牠有主人，又自言曾經買貓糧及與貓玩耍。

控方又指被告抱起貓後，因擔心經過店舖會被貓主看見識破，故兜路回家，抱走貓咪實有不誠實意圖。被告否認，又謂「這些我不懂」，稱只想抱貓回家養。案件下月8日裁決。

案件編號：WKCC4205/20