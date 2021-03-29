【本報訊】由郭富城及梁朝偉主演、以警貪為題材的電影《風再起時》，被選為第45屆香港國際電影節開幕電影之一，原定後日在香港舉行世界首映，昨日電影節在官方網站突然公佈取消《風再起時》兩場原定4月1日及4月4日在香港文化中心的場次，指是應片方要求，因技術問題而取消放映，已購票觀眾可申請全額退款，大會暫無安排其他電影補上。

一直未獲內地批文

該兩場《風再起時》戲票本月18日開售，當日火速售罄，電影節官網一直在片名後方以括號標註「待定」，似乎準備隨時變卦，惟觀眾沒料到電影售票後仍難逃取消放映命運。至於另一部開幕電影《七人樂隊》則如常放映。

《風再起時》由翁子光執導，故事講述上世紀七十年代港英政府成立廉政公署後追捕一班貪污探長，電影改編自 已故探長呂樂的事蹟，郭富城飾演探長「磊樂」，梁朝偉飾演探長「南江」，與譚耀文、周文健扮演當年的四大探長。本報去年初曾報道，《風再起時》早於2018年3月完成拍攝，原定同年聖誕檔期上映，但疑因涉及警察貪污及講述黑社會，未能通過內地審查，電影公司雖曾盡量配合修改內容，但至今映期仍一拖再拖。當時美亞高層唐慶枝曾表示：「我哋部戲應該唔會有太大問題，只係揀緊一個合適檔期上映。」又稱正在處理批文，「我哋部戲內容唔係咁敏感啫」。

《風再起時》由香港的美亞電影聯同愛奇藝影業、博納影業等五個內地製片商製作，屬於中港合拍片，放映須先取得中國國家電影管理部門發出的「電影公映許可證」，昨日香港放映前三日突然被叫停，引起不少網民熱議，有人笑稱「要剪到成套戲得英國人貪污先上得」，有人質疑是自我審查。