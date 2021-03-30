港府以恢復正常生活為由，利誘逾45萬人接種武漢肺炎疫苗；惟至少13人針後亡，至少11均打中國科興，引爆信心危機。衞生署雖設有事故通報機制，但《蘋果》發現，1宗在住所當場死亡的個案，經法醫及醫護判斷與疫苗無直接關係後，署方卻沒有呈報專家委員會及公開事件就了事，與之前13宗死亡個案的處理明顯有異。病人組織代表批評署方隱瞞，估計疫苗開打至今逾月，有同類個案被湮沒。

《蘋果》接獲讀者報料，馬鞍山一名八旬獨居婦人，3月20日接種武肺疫苗後，翌日在寓所不省人事，直到兒子前來探望才被發現，之後去世。讀者對政府過去個多星期沒有公佈事件感到奇怪，希望「代為查明及披露，不能讓政府掩蓋事情」。

僅據初步解剖報告醫生判斷拒呈報

據悉，當日救護員到老婦家中後，證實老婦當場死亡，遺體移送公眾殮房，意味由衞生署負責解剖、查核死者有否感染武肺或接種疫苗、判斷死因與疫苗關係等跟進工作。醫院管理局表示，沒有接獲與死者背景脗合的個案。衞生署表示，確實有1宗類似個案，根據初步解剖報告及醫生的判斷，認為死因與疫苗沒有直接關係，並不符合呈報準則。署方沒有透露死者有否長期病患、死因為何。

過去13位死者同樣未被證實死因與疫苗有關，但需要呈報及公開事件，今次為何不用？署方表示，根據疫苗臨床事件評估專家委員會訂立的呈報準則，若有明確的醫學原因能解釋死因，醫護人員可視之為不符呈報準則。署方及醫管局會把這類不需呈報的死亡個案紀錄交予香港大學分析，定期向委員會匯報研究結果。

病人組織轟瞞報 損公眾對疫苗信心

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，八旬婦的死亡個案，應予公開。他指出，上周四有行山客在西貢昏迷後送院不治，醫護發現死者7日前曾接種德國BioNTech復必泰疫苗，事件也需呈報及公開；而馬鞍山八旬婦接種疫苗後翌日死亡，分別只是沒有送院，及由衞生署決定是否通報，「但係今次同之前一樣，都係時序上脗合，點解選擇唔公佈？」

他續指，專家委員會即使判斷個案與疫苗無直接關係，但仍需進一步調查及完整解剖報告，才會排除是否完全無關。「既然未排除到，衞生署醫護掌握到乜嘢臨床資料，相信公眾都會想知道。」他認為衞生署做法形同隱瞞，只會再打擊公眾對疫苗的信心。

彭鴻昌建議，衞生署在醫護專業判斷及公眾知情權取一個「更好嘅平衡」，例如因應以往死亡個案都屬時序上脗合，可以劃一所有打針後14日內死亡的事件，均要呈報。「至於係咪異常事件，一定係以醫護判斷為準，但公開咗件事，等大家知完都可以安心啲。」

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