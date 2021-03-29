【本報訊】本港接種疫苗計劃開展逾一個月，接種率僅6%，林鄭政府為谷數，不惜以外遊及豁免定期檢測「威逼利誘」港人打針，政府指正與新加坡商討重啟「旅遊氣泡」計劃，建議參與旅遊氣泡的港人外遊前應先接種；政府又考慮讓完成接種的餐飲業和獲准恢復營業的表列處所員工豁免兩周一檢。

商經局長邱騰華昨指，本港過去七日平均無源頭個案少於五宗，符合去年11月與新加坡達成旅遊氣泡計劃中熔斷機制下的要求，當局已與新加坡政府重新討論該計劃。他續指，旅遊氣泡除兩地做好防疫控制、有雙重檢測及專屬航班之外，港府向新加坡提出參與計劃港人外遊前應先完成接種疫苗，相信長遠而言也是全球趨勢，待對方回覆。

員工打針擬免兩周一檢

政府早前與超過十個國家探討旅遊氣泡計劃，邱騰華透露昨已去信部份疫情較好的地區，包括日本、韓國、泰國、越南、澳洲及新西蘭等，在當地疫情有進展後會重新探討有關工作。至於本地遊，他稱旅遊業界對顧客是否須接種疫苗有保留，當局會繼續與業界商量。

被追問有國家不認受科興疫苗及新加坡會否不承認科興疫苗時，邱騰華並無正面回應，僅稱每個國家均有其認可標準以保障國民的健康，當局商討時會檢視相關要求。

另食衞局長陳肇始表示，現時餐飲業及恢復營業的表列處所，以及建造業從業員須每14日定期檢測，當局考慮讓完成接種兩劑疫苗後再過14日的相關員工，可豁免定期檢測；教育局早前決定若全校教職員定期檢測，可考慮全校復課，當局考慮完成接種的教職員同樣可豁免檢測。當局又研究讓完成接種疫苗者到安老院及醫院探訪。

旅議會總幹事陳張樂怡回應本報查詢時稱，如果能夠給予旅客除「接種兩劑疫苗」以外的其他選擇，會更為理想，因為部份旅客的身體狀況未必適宜接種疫苗，卻無礙他們出外旅遊或公幹，能夠保留旅客出發前72小時內接受兩地互認的病毒檢測及陰性結果，並在出發前14天內沒有離開過香港或相關地區的選項會更好。

專家促配合檢測 防變種病毒

中小企食店聯盟召集人林瑞華指，現時本港只有科興及復必泰供接種，科興有不少負面消息及數據不足，復必泰又暫停接種，他認為自己無理由強迫員工打針，「尤其年長同有長期病患嘅員工，冇理由攞佢哋嘅命較飛」。他又指，政府豁免完成接種疫苗的員工作定期檢測，對業界的誘因不大，「員工做唔做檢測，對我哋生意冇幫助，反而話打完針，就會放寬限桌令同營業時間等限制，會有較大誘因鼓勵業界打針」。

呼吸系統科專科醫生梁子超警告政府揀選旅遊氣泡對象時要非常謹慎，須兩地疫情受控相若，亦無變種病毒及有良好監控變種病毒機制，並有檢測配合，「否則有變種病毒入侵，會帶來災難性後果」。