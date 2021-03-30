全國人大常委會正式閹割香港選舉制度，其中立法會功能組別改變至30席，新增商界（第三）及人大政協及全國性團體代表；而醫學界及衞生服務界則合併為1個界別，代表議員「2變1」。醫學界及專職醫療代表均認為，中共明顯視業界為「眼中釘」，但又難保建制派可以收復失地，故索性合併兩界別，溝淡反對聲音，以謀求未來引入海外醫生或內地專職醫療人員。有業內人士相信，曾落敗的建制派或再次出選，力谷老一輩選民的投票率，抗衡可以預期的大量「棄票」或「白票」現象。

功能組別日後將改為28個，除新增兩個界別，醫學界及衞服界將合併，稱為「醫學及衞生服務界」，議員人數「2變1」；勞工界維持3席。其中21個界別全面改為團體或公司票，其餘9個界別，包括醫學及衞服界，則維持個人票。

所有參選功能組別人士，須獲得所在界別不少於10個、不多於20個選民提名，及需要取得選舉委員會五大界別中，每個界別不少於2名、不多於4名委員提名。

料醫護專職勝算較高

去年表態參選衞服界的專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，參選門檻提高後，非建制派人士「連入閘都極之難」，相信議席很有機會落在建制派手中。由於衞服界有40,471名選民，而醫生所屬醫學界僅12,302人，估計專職醫療背景的人士勝出機會較高，醫生難在立法會再佔一席。

他稱，兩個界別雖然都是提供醫療服務，但在醫藥分家、醫護權責等問題上，兩個業界想法未必一致，日後該界別的議員或面對嚴重角色衝突，難以同時捍衞兩個業界的利益。他稱，暫不會考慮參選。

醫學會副會長鄭志文亦指，個人認為「2合1」旨在溝淡醫學界聲音，醫生背景人士很難再出選。他認為，醫學界被削只是整個選舉改革的一小部份，「換畫」後即使再由非建制派醫生出選，也無法阻止最受關注的放寬海外醫生執業方案通過，「結局都係一樣」。

建制派「敗將」或再出征

有資深衞服界人士估計，以往數屆立法會，醫學界及衞服界議員均是非建制派人士出任，中央研判「收復」兩個界別極為困難；但未來大灣區發展「唔可以冇咗醫療一份」，若收回兩界別議席，動盪很大，現在「2合1」再加選委會提名，算是折衷方法。

該人士指，每屆都有親建制派人士出戰衞服界，他們都是業內知名人士，都敗給時任護協主席李國麟；修改選舉辦法後，李國麟不可能再選，這些建制派「敗將」或會再出征，以其知名度吸引老一輩選民投票。

有資深醫生亦相信，親建制派的知名醫生也會出選，以表示支持選舉「仍然有民主」。但該醫生指出，不難預期業界會放棄投票來表達對制度的不滿，「所以『舊電池』去選至有用，谷吓投票率，扮吓有馬跑」。

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