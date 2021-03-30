禁公司查冊惡法捲土重來，受影響絕不止傳媒。8年前法例首推時，不論勞方資方都表反對，連工聯會都批評法例削弱公眾知情權，增加工友追討欠薪難度。有代表老闆的中小企代表8年前已發聲反對惡法，批評做法影響營商判斷；如今又再面臨同一問題，但就慨嘆「反對仲有咩用，隨時用《國安法》拉你。」

新聞界、工會及商界等2013年曾極力反對

財庫局早於2013年就當時新修訂的《公司條例》推出附屬法例，其中一項就是限制公眾查閱公司登文件上的董事及秘書等人的資料，包括身份證號碼及通常住址等。有關安排隨即引起社會反彈，包括新聞界、工會及商界等都極力反對，當時記協聯同多個工會及中小企商會發起聯署，一周內收集到1,700多個簽名反對。

工聯會當時指法例削弱公眾知情權

時任工聯會立法會議員鄧家彪亦有就此事向財庫局查詢，並引用意見指法例削弱公眾知情權，同屬工聯會的葉偉明亦曾在訪問反對修例，擔心會妨礙工友向僱主追討欠薪。其後財庫局以事件涉及「複雜的法律、私隱和執行問題」，指不應倉促行事，相信社會需時凝聚共識，宣佈將載有新查冊安排的附屬條例與其他條文切割，暫緩有關安排。惟記者今日未能聯絡鄧家彪，就再封殺查冊一事回應。

而職工盟總幹事蒙兆達指，工友遇上無良僱主逃避支付遣散費或欠薪，不少工會都會用到公司查冊，「就算本身嗰間公司執咗笠，都可以查吓有冇關連公司，再上門追討」。

蒙兆達指，以往處理不少欠薪個案時，勞工處都鼓勵工友主動提供相關查冊資料，再由處方轉交警方商業罪案調查科跟進。蒙兆達認為，現時的勞工保障並無大進步，並無實際需要重推法例，「我只係見到官商勾結越嚟越嚴重，政府施政越嚟越失衡，比以前係更需要查冊」，他批評政府現時重推是以防疫為名禁止市民表達意見，「趁你病攞你命」。

中小企代表：公司間合作都想睇吓對方背景 老細係咩人

反對禁查冊的不止打工仔，作為老闆的香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦，當年已有參與聯署反對，他指不少行業日常工作都需使用公司查冊，「最簡單，我同一間公司合作，都想睇吓間公司嘅背景、老細係咩人」，或是向一間公司借貸，都會事前查閱其財務狀況，例如是本身是否有負債等。

對於政府禁查閱董事個人資料，劉達邦指沒有身份證號碼根本無助識別身份，「大把同名同姓」；又指住址有助商人判斷對方可信程度，「佢住九龍塘定徙置區，都會影響到我同佢合作嘅信心。」

劉達邦認為，禁止公司查冊會令整個營商環境收緊，「以前有齊資料可以好快判斷到合唔合作，但如果判斷唔到，就可能會謹慎啲，唔做單生意就算」。劉達邦又慨嘆，現時發聲反對法例已無用，「反對仲有咩用，隨時用《國安法》拉你。」

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