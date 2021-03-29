【本報訊】香港地少車多，泊位爭崩頭，俗稱金魚街的旺角通菜街更是一位難求，前日更發生爭泊位大打出手事件，霸位男以身阻寶馬私家車停泊，並企圖搶去落車拍攝的女乘客手機，男司機護花一招了，將霸位男按在地上，最終對方悻然離去。

前日下午約3時，通菜街明發大廈對開咪錶位已滿，部份更雙重泊車。據讀者提供片段，一輛寶馬私家車駛至擬雙重泊車，但被一名男子阻止，稱友人車輛將至，要求寶馬駛走，女乘客落車理論：「我哋架車到先㗎，行開啦。」

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油尖旺公營泊位嚴重短缺

霸位男霸氣擋在寶馬前，怒指男司機：「你唔好撞人吓！」男司機斥喝「走開」，其間寶馬緩緩推前，霸位男步步後退，一度手按車頭破口大罵：「你車死我啊一係就，你夠膽車死我。」圍觀市民不齒霸位男所為，勸他離開，女乘客拿手機拍攝，霸位男索性坐下擋車。男司機下車指問：「你走唔走？」霸位男發難撲向女乘客圖搶手機，男司機箭步衝前，把霸位男「撻生魚」般打倒地上，霸位男最終敗走。

油尖旺區議員林兆彬指，油尖旺泊位嚴重不足，其中公營泊位短缺最嚴重，2019年油尖旺區的公營泊位僅5,350個，私營位34,222個，金魚街更是黑點之一，為紓緩問題，政府暫准洗衣街食環署舊址改作臨時停車場。