港版國安法實行後，針對民間團體打壓越嚟越大，有傳除了民陣外，支聯會都係政府取締目標，不過支聯會明顯冇諗過縮，如常舉行「六四」事件32周年悼念活動，定出「為自由。共命運。同抗爭」做紀念主題，嚟緊星期日（4月4日）舉辦「六四32周年」清明節獻花活動，不過今年唔似往年咁，可以喺尖沙嘴文化中心外面廣場搞，要搬過去金鐘政府總部，但以往獻花一定有嘅小型人民英雄紀念碑，就冇得出現。

支聯會主席李卓人同八方講，其實一早預咗政府唔會批佢哋喺尖沙嘴文化中心外面搞六四獻花活動，所以早已有Plan B去金鐘政府總部，但就唔可以放個小型人民英雄紀念碑畀市民獻花，所以會改用一張大橫額等市民獻花，到時亦會叫相關市民守限聚令，唔好俾人有位入到佢哋違法。

李卓人：有乜事我哋老嘅去頂

由於阿人同支聯會秘書何俊仁都涉及8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案，有關案件4月1日開庭，阿人話佢同何俊仁有心理準備會被判監，萬一清明節獻花活動之前佢哋已經被還柙，活動會由支聯會副主席鄒幸彤，仲有其他常委負責，不過阿人就話希望自己可以主持，唔使搵鄒幸彤頂上，始終今時今日局勢，有乜嘢等佢哋班老嘅去頂同埋受，好過要班後後生嘅企出去。

李八方